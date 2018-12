Lillkungs låttips: Nygammalt med Anna von Hausswolff

Svenska alternativa artisten Anna von Hausswolff släpper den nästan nio år gamla låten The Optimist som är ett underbart poprekviem.

År 2010 kom Anna von Hausswolffs debutalbum Singing From The Grave. Nu nio år senare har den svenska alternativa popartisten valt att släppa en låt som skapades i samband med det albumet men som inte rymdes med, nämligen The Optimist.

The Optimist inleds med ett storslaget pianoarrangemang för att sedan drivas framåt av von Hausswolffs röst och inlevelserika sång. Låten är en vinkning till de tysta människorna som ser världen för vad den verkligen är, enligt ett pressmeddelande, med von Hausswolff som ekande vackert sjunger "Men jag springer, jag springer här allena".

"Huset är kända som en säregen, lite enstörig spelare på den urbana musikscenen", står det på Spotify om Göteborgsgruppen Huset. Trots att gruppen varit aktiv sedan 2013 hade jag inte hört om den förrän de släppte nya låten 551 i slutet av förra veckan.

551 är en långsam r'n'b-/hiphop-låt med elektroniska inslag. Låten är inte ett unikt tillägg på den svenska popscenen, men ändå värd att lyfta fram för sin snygga produktion.