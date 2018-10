Lillkungs låttips: Mäktigt om makt med norska Aurora

Norska Aurora sjunger om personer som använder makt för att skada och trycka ner andra. Svenska La Lusid imponerar också med sitt debutalbum.

Anna Lillkung tipsar om den nya popmusiken som du annars skulle missa.

"Han sa till mig att jag hör hemma på en gravgård", sjunger norska artisten Aurora Aksnes på engelska i nya låten Churchyard. Låten handlar om mäktiga personer som använder makt på felaktiga sätt och för att trycka ner andra. Det är en text som också känns relevant i det samhällsklimat vi har i dag.

Aurora debuterade med albumet All my demons greeting me as a friend för lite mer än två år sedan och Churchyard är från uppföljaren Infections of a different kind. På samma sätt som tidigare får Aurora till en snygg blandning med sin klara röst, stråkinstrument och elektroniska inslag. Churchyard börjar akustisk för att sedan få tillägg av kör och trummor och resultatet blir en låt som både melodiskt och textmässigt gör starkt intryck.

När Stockholmsbandet La Lusid släppte singeln Empty Bones i våras uppmärksammade jag det i HBL som härligt fräsch 70-talspop. När gruppen nu är aktuell med debutalbumet La Lusid imponerar de ännu mer.

La Lusid, som består av fyra gymnasievänner och sångaren Paulina Palmgren, började spela tillsammans för drygt två år sedan. Låten Holding the door från nya albumet är inte fullt lika nostalgiskt poppig som Empty Bones, men har samma värme, genuinitet och snygga melodier som förr.

När svenska elektropopgruppen Little Dragon samarbetar med kanadensiska jazzgruppen Badbadnotgood kan resultatet inte bli annat än bra. Låten Tried är en dynamisk och soulfylld låt där Little Dragons Yukimi Naganos röst får stå i centrum.