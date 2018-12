Lillkungs låttips: En grå, men inte svart jul

Varje år släpps nya och nya versioner av gamla jullåtar. Amason, Tyler the Creator och Janice har släppt några av årets bästa.

Svenska gruppen Amason, med bland andra Amanda Bergman, Pontus Winnberg (Miike Snow) och Gustav Ejstes (Dungen), har i år gjort en egen jullåt. Texten i En god, god, god jul är skriven av poeten och musikern Mattias Alkberg.

"Jag ville skriva en text om att julen kan vara lite jobbig… En grå jul kanske, inte svart eller vit. Men god", säger Alkberg i ett pressmeddelande. I kombination med Bergmans varma sång, pianospel och ett mellanspel med saxofon blir låten en fullträff som passar extra bra för de som känner sig tudelade inför högtiden.

Många har säkert hört You're a mean one, Mr Grinch, men I am the Grinch är 2010-talets version av den, signerad rapparen Tyler, the Creator. Låten utgör ledmotivet i den nya animerade filmen om Grinchen, den gröna filuren som avskyr julen.

Tyler, the Creator håller sig till tematiken om Grinchen, men lyckas i motsats till många jullåtar behålla glimten i ögat och göra en rolig musikalisk helhet.

Svenska r'n'b-artisten Janice gör en soullig version av klassikern Have Yourself A Merry Little Christmas. Hon använder sig av ett beat och en rytmik som får tolkningen att sticka ut samtidigt som den i övrigt håller sig till originalet.

Julen kan vara trevlig men också en av de jobbigaste högtiderna, i synnerhet om man inte har någon att fira med. Det här uppmärksammar brittiska trion The Staves i Home Alone, Too. De sjunger om hur de avskyr den här tiden på året, när det är mörkt och man känner sig ensam.

Australiensiska popartisten Sia har släppt ett julalbum och även komponerat en egen låt. My Old Santa Claus går i ett snabbt tempo och låter betydligt mer munter än vad texten är. Sången utmärker sig inte som särskilt "högtidlig", men bevisar igen vilken hitmakare Sia är.

Sufjan Stevens gör en väldigt Sufjan Stevens-aktig jullåt. Lonely Man of Winter är akustisk, långsam och melankoliskt vacker.