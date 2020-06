Ny dans Liisa Penttis nya verk är en perfekt föreställning att bryta scenkonstfastan med

Det är kanske extra härligt just nu att få vila blicken på en kropp av kött och blod, som blir andfådd och svettig, skriver Sonja Vuori som sett koreografen Liisa Penttis nya verk. Cloudbody – an ecology of dream #2 präglas tydligt av coronavåren och tankar om social distansering.