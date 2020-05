Liberala domaren Ruth Bader Ginsburg på sjukhus igen

Ruth Bader Ginsburg, en av de nio domarna i USA:s högsta domstol, vårdas på sjukhus för en inflammation i gallblåsan. 87-åringen tillhör domstolens liberala falang.

Ruth Bader Ginsburg deltog i domstolens muntliga överläggningar, som hölls via telefon på tisdagen, innan hon togs in på Johns Hopkins Hospital i Maryland. Hon planerar även att delta i telefonöverläggningar under onsdagen från sjukhuset, enligt medier.

I USA är intresset för den åldriga domaren hälsa mycket stort. Hon tillhör den liberala falang som nu är i minoritet sedan president Donald Trump nominerat och fått igenom två konservativa domare. Om Bader Ginsburg skulle tvingas dra sig tillbaka av hälsoskäl kan presidenten nominera ännu en konservativ jurist. Det skulle få stor betydelse eftersom domarna sitter på livstid.

Kvinnorättskämpen Bader Ginsburg utsågs till HD-domare av den demokratiske presidenten Bill Clinton 1993 och blev då domstolens andra kvinnliga domare. Så sent som i januari meddelade Bader Ginsburg att hon var frisk – efter att ha gått igenom sin fjärde cancerbehandling, då för cancer i bukspottskörteln.

Högsta domstolens nio ledamöter är de som avgör huruvida lagar och domar är i enlighet med USA:s grundlag.