Tesla har satt nytt världsrekord i antal levererade elbilar från en enskild tillverkare.

Leveranserna under andra kvartalet uppgick till 95 200, varav 77 550 av "folkbilen" Model 3. Det slår marknadens förväntningar. Och företaget ser ljust på den närmaste framtiden: "Antalet order under kvartalet översteg leveranserna, så vi går in i kvartal tre med en större orderstock", skriver Tesla.

Aktien steg i efterhandeln i New York med 7 procent.