Lettland fortsättningsvis en tuff nöt att knäcka – Granlund stor hjälte i rysare

Lettland försvarade med kropp, själ och hjärta – men kammade noll. Lejonens powerplay och superstjärnan Mikael Granlund var till slut skillnaden i lördagskvällens thriller i Tammerfors.

Lettland har varit en riktig nagel i ögat för Finlands ishockeyherrar i de senaste mästerskapen. I VM i fjol krävdes förlängning och ett segermål i slutsekunderna av Anton Lundell för finländsk seger, i OS räddade två sena mål den blåvita äran i gruppspelsmatchen som slutade 3–1.

Och i årets VM fortsatte Lettland pina Lejonen.

Rudolf Balcers gav hemmalaget en tidig kalldusch då han framgångsfullt avslutade en kontring.

Finland fick verkligen jobba för sin kvittering då letterna försvarade med varje cell i kroppen. Fysiskt och uppoffrande var det. Först halvvägs in i matchen fick Lejonen belöning för gjort arbete i form av ett powerplay.

Och då en hjälte behövdes steg en namnstark sådan fram. Mikael Granlund tog ett skott som via sargen studsade rakt i klubbladet på Sakari Manninen som ur nollvinkel sopade pucken mot mål – och in över mållinjen via skridskon på utmärkta målvakten Elvis Merzlikins.

Men Granlunds kväll skulle bli ännu bättre.

Det stod 1–1 ännu sent i tredje perioden – precis som då lagen möttes i OS i Peking. Då tog Lettland en ödesdiger utvisning som hann bli bara 18 sekunder gammal då det smällde till.

Granlund gled sakta mot mål med pucken, fintade passning och satte sedan i väg ett exakt handledsskott in i främre hörnet. Taket på Nokiaarenan lyfte.

De återstående minuterna fixade Lejonen galant och fortsätter obesegrade i turneringen.