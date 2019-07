"Let it be" klättrar på topplistorna 50 år efter att den spelades in – filmen om Beatles gör succé

Beatles låtar klättrar på musiklistorna, efter att den aktuella filmen om att alla glömt det legendariska bandet. Den aktuella filmen "Yesterday" – där handlingen går ut på att alla i hela världen utom en person har glömt Beatles låtar – gör gott för det ikoniska bandet från Liverpool. Gruppens låtar klättrar på listorna, skriver Billboard.

På albumlistan studsar flera av Beatles skivor uppåt i rangordningen, och på rocklåtslistan tar sig inte mindre än fem Beatles-låtar in på nytt.

Högst ligger "Here comes the sun" med sin niondeplats, följt av "Let it be" (12), "Yesterday" (14), "Hey Jude" (16) och "Come together" (17).