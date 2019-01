Lepistö inledde med seger

Lotta Lepistö fick en bra start på cykelsäsongen.

Lotta Lepistö gick över till Trek Segafredo-stallet inför den här säsongen, men missade säsongstarten Tour down under då hon var sjuk. Hon gjorde comeback med stil i kriteriumloppet Toward Zero Race Melbourne.

Tävlingen bestod av tolv 5,3 km långa varv med fem spurter längs med vägen. Lepistö vann inte en enda av de fem sprinterna, men hon var tvåa tre gånger, tog mest poäng av alla och ledde sitt Trek-Segafredo till seger. Hettan var brutal.

– Vi har som bäst -22 i Finland. Jag höll på att explodera efter varje sprint, säger Lepistö enligt Cyclingnews.com.