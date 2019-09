Leonard Cohen släpper postumt album

Leonard Cohen, som avled för snart tre år sedan, är aktuell med ett sprillans nytt album i höst, rapporterar Variety.

Den postuma plattan Thanks for the dance ges ut den 22 november och är färdigställd av världsstjärnans son – Adam Cohen.

Sju månader efter Leonard Cohens död började Adam Cohen arbeta på de musikaliska skisser som fadern lämnat efter sig.

Med lite hjälp av bland annat artister som Damien Rice, Beck, Bryce Dessner från The National och Richard Reed Parry från Arcade Fire har Adam Cohen nu sammanställt skisserna och släppt albumets första låt The Goal. Far och son Cohen arbetade även tillsammans på Leonard Cohens sista album You want it darker som gavs ut kort innan stjärnan dog den 7 november 2016.