Handelsgillet Lenita Airisto nobbar Handelsgillet: Hela livet har jag slagits mot chauvinistiska svin

Affärskvinnan Lenita Airisto ger sig in i debatten om herrklubbar. Efter att hon i HBL läste hur vissa av Handelsgillets konservativa medlemmar uttalade sig om kvinnor, ställde hon in sitt planerade föredrag på gillet. "Under hela min långa karriär som affärskvinna har jag stridit mot chauvinistiska svin. Hur skulle jag då kunna gå och visa upp mig för dem eller äta med dem?"