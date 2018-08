Film Lena Dunham klar för nästa Tarantinofilm

Skådespelaren Lena Dunham medverkar i nästa Tarantinofilm. Arkivbild. Bild: TT/AP/Richard Shotwell Maya Hawke har en roll i kommande filmen "Once upon a time in Hollywood". Arkivbild. Bild: TT/AP/Jordan Strauss

Regissören Quentin Tarantinos kommande film "Once upon a time in Hollywood" har en stjärnspäckad rollista.