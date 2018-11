Leksakssmugglaren får fängelsestraff – köpte kolonistuga för insamlade pengar

Den så kallade leksakssmugglaren döms till ett tio månader långt fängelsestraff för att ha samlat in pengar utan tillstånd. Han har dessutom gjort sig skyldig till bokföringsbrott och förfalskning av handlingar. Enligt rätten går det ändå inte att utesluta att medel också har gått till det ändamål han uppgett: välgörenhetsarbete i Syren.

Rami Adham har fått stor publicitet som leksakssmugglaren. I en finsk-syrisk förenings namn, som han grundat, har han samlat in medel som han använt för resor till Syrien där han bland annat har delat ut leksaker till barn i Aleppo.

2016 började Helsingin Sanomat nysta upp oklarheter i hans verksamhet och berättelser om hur han hjälper i det krigsdrabbade landet. På onsdagen dömdes i Helsingfors tingsrätt till tio månaders ovillkorligt fängelse för brott mot penninginsamlingslagen, bokföringsbrott, registerbrott samt fjorton fall av förfalskning.

Adham hann samla in över 150 000 euro under nästan tre år innan han skaffade tillstånd för penninginsamlingen. Efter det har han olagligt samlat in drygt 160 000 euro. Insamlingen har via bland annat sociala medier geografiskt nått ut över ett område vidare än Helsingfors som tillståndet gällde.

Enligt rätten har han bland annat köpt en kolonistuga för pengar som han samlat in för välgörande ändamål.

Det går ändå inte att utesluta att merparten av de insamlade pengarna skulle ha gått till välgörenhet i Syrien, enligt tingsrättens dom.

Rami Adham var åtalad också för penningtvätt, men det åtalet föll i rätten. Han har bestridit alla brott förutom bokföringsbrott.

Han döms tillsammans med sin hustru att betala hälften av de insamlade pengarna samt priset för kolonistugan till staten, sammanlagt 220 000 euro.

Eftersom Adham är dömd sedan tidigare är straffet nu ovillkorligt. Domen har inte vunnit laga kraft och kan ännu överklagas.