Legosoldater från Colombia anklagas för mordet på Haitis president

Colombianska legosoldater anklagas för att ha utfört mordet på Haitis president Jovenel Moïse. Legosoldater från det våldshärjade landet återfinns vid många av världens oroshärdar.

Varje år lämnar tiotusentals soldater den colombianskan armén på grund av dåliga karriärmöjligheter, för att de misskött sig eller för att de tjänstgjort i de tillåtna 20 åren.

Att soldaterna lämnar armén relativt unga och med låg pension bedöms göra dem särskilt attraktiva för de företag som rekryterar legosoldater.

– Den colombianske soldaten är tränad, har stridserfarenhet och är dessutom billig arbetskraft, säger Jorge Mantilla, kriminolog vid University of Illinois, till nyhetsbyrån AFP.

2011 avslöjade The New York Times att ett flygplan med colombianska före detta soldater landat i Abu Dhabi för att ansluta sig till en armé av legosoldater som anställts av det amerikanska bolaget Blackwater för att vakta saudiska tillgångar. 2015 skrev The Times att hundratals colombianer slogs mot Huthirebeller i Jemen, direkt anställda av Förenade arabemiraten.

Enligt Jorge Mantilla har marknaden för legosoldater vuxit kraftigt det senaste årtiondet och utgör en gråzon inom internationell rätt. När det gäller brott mot mänskliga rättigheter faller det juridiska ansvaret på förövarna – snarare än den stat eller det företag som anlitat dem.

I dag finns en global marknad för legosoldater där bolag från USA, Storbritannien, Frankrike, Belgien och Danmark anlitar soldater huvudsakligen från Latinamerika eller länder som befinner sig i väpnad konflikt, bland annat Zimbabwe och Nepal.

– Bolagen är lagliga, men det betyder inte att allt de här människorna gör är lagligt, säger Mantilla.

Enligt colombianska myndigheter var fyra företag på något sätt delaktiga i mordet på Haitis president Jovenel Moïse i veckan. Minst 28 personer ska ha varit inblandade, enligt uppgift de flesta av dem från Colombia.