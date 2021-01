Legendariske producenten Phil Spector är död

Producenten Phil Spector har avlidit. På 1960-talet revolutionerade han musikbranschen med inspelningstekniken han kallade "Wall of sound". Han dömdes 2009 för mord och dog i sviterna av covid-19 i fängelset, enligt källor till TMZ.

– Han var den första producenten som blev en stjärna. En större stjärna än sina artister, säger musikjournalisten Fredrik Strage till TT.

Phil Spector föddes 1939 i stadsdelen Bronx i New York. Redan i gymnasiet började han skriva egna låtar.

Spectors far begick självmord 1949 och till hans gravsten valde anhöriga inskriptionen "Att känna honom var att älska honom". Den raden förvandlade Spector till låten, To know him is to love him och spelade in den med The Teddy Bears, bandet han bildade med gymnasiekompisar och där han själv ingick.

Låten blev en hit och 1958 nådde den förstaplatsen på Billboardlistan. Phil Spector träffade flera inflytelserika personer i musikbranschen, som Lester Sill, Lee Hazelwoods affärspartner. Han anlitade Spector som producentämne till sitt skivbolag Trey Records och lärde upp honom. Spector skrev bland annat låten Spanish Harlem tillsammans med Ben E King 1960.

Året därpå bildade Phil Spector och Lester Sill ett eget skivbolag, Philles Records, och karriären tog riktig fart. Bland hitsen som följde finns bland annat Unchained melody med Righteous Brothers, Be my baby med The Ronettes, Da doo ron ron och Then he kissed me med The Crystals och River deep, mountain high med Ike & Tina Turner. 1963 gav han ut julalbumet A christmas gift for you, där ett gäng artister på Philles Records tolkade kända julklassiker.

Som producent blev Phil Spector en så stor stjärna att det inte spelade någon roll vem som sjöng på inspelningarna.

– När The Crystals var ute på turné hörde de plötsligt sin nya singel på radion. Spector hade anlitat Darlene Love för att sjunga vid studioinspelningen. Men publiken brydde sig inte heller, alla trodde att det var The Crystals, säger han.

Han gifte sig med Ronnie Bennett, sångerska i The Ronettes, 1968. Hon har senare berättat att han höll henne inspärrad i deras hem i Kalifornien tills hon lyckades ta sig därifrån barfota 1972. Hon har hävdat att anledningen till att hon gav upp alla sina framtida musikrättigheter och vårdnaden om deras (adopterade) barn i den uppslitande skilsmässoförhandlingen 1974 var att Phil Spector hotade henne med att hyra in en lönnmördare för att döda henne.

Det som gjorde honom till en stor producent var just "Wall of sound"-tekniken, som han uppnådde genom att använda många fler instrument och musiker.

– Han maxade allt på alla kanaler och tog in fler och fler musiker, som spelade samma stycken tillsammans. Han kunde ha tre gitarrister som spelade samma riff. Stråkar, blås, trumset och dubbla körer, säger Fredrik Strage.

Instrumenten spelades in i mono, för att allting skulle komprimeras.

– Det blev grötigt, men det viktiga var inte att urskilja instrumenten utan den sammanlagda kraften i musiken. Det var ett otroligt tryck.

Slutet på "Wall of sound"-eran var singeln River deep, mountain high 1966, som floppade i USA, men blev en hit i Europa.

– Den är ett totalt mästerverk, men blev inte etta på listorna i USA. Det enda som räknades var att vara störst. Han återhämtade sig aldrig efter den floppen och blev en föredetting redan vid 27 års ålder, säger Strage.

Men Phil Spector fick en ny chans när han bjöds in av John Lennon och George Harrison att producera deras redan färdiga inspelningar till Beatles-albumet "Let it be" 1970. Detta ledde till ett samarbete med Lennon och Harrison och att Spector producerade flera av deras soloplattor, Harrisons All things must pass och Lennons Plastic Ono Band samt Imagine.

På 70-talet producerade Spector Ramones skiva End of the century. Ett flertal historier dök upp om att han inte lät dem spela in på sin egen skiva.

– Joey Ramone fick sjunga, i övrigt är det studiomusiker som spelar på den skivan. Ändå tvingade han dem att stanna kvar och lyssna på resultatet. När basisten Dee Dee Ramone skulle gå hem så hotade Spector honom med pistol och sade "Du stannar där du är".

Enligt rockmytologin ska han hotat flera av artisterna han jobbade med till livet.

– Det var pistoler överallt. Det är inte så konstigt att när han sedan till slut sköt ihjäl en person var det många som tänkte att "Konstigt att det inte har hänt förut". Han ska ha varit full och beväpnad massor av gånger. Det sägs att han till och med viftade med en pistol i ansiktet på Stevie Wonder, vilket är rätt korkat eftersom han är blind, säger Fredrik Strage.

2003 greps Phil Spector misstänkt för mord på skådespelaren Lana Clarkson. Hon hittades skjuten till döds i Spectors hem efter att hon hade träffat honom på House of Blues i Hollywood där hon jobbade. Spector hävdade att skådespelaren begick självmord. Rättegången drog ut flera år på tiden på grund av att juryn inte var enhällig i sin dom. Till sist, 2009, dömdes han till minst 19 års fängelse.

Enligt TMZ smittades Phil Spector av corona för en månad sedan, men tillfrisknade och fördes tillbaka till fängelset. Han blev sämre under söndagen och avled på sjukhus, 81 år gammal.