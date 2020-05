Legendariska tränaren McGraw tackar för sig – fortsätter kampen för jämställdhet

Född: 5 december 1955 i Pottsville, Pennsylvania, USA.

Tränarkarriär: Archbishop Carroll High School (1977–79), Saint Joseph's (1980–82, assisterande tränare), Lehigh university (1982–87), university of Notre Dame (1987–2020).

Karriären i siffror: 936 segrar – 292 förluster, segerprocent 76,2.

Meriter (lag): 2 NCAA-titlar (2001, 2018), 9 NCAA-regional – final four (1997, 2001, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019),

Meriter (individuellt): 4 nyhetsbyrån AP:s årets tränare (2001, 2013, 2014, 2018), 3 Naismith Coach of the Year (delas ut av Atlanta Tipoff Club) (2001, 2013, 2014), 3 USBWA (amerikanska basketskribenter) årets tränare (2001, 2013, 2014), 3 WBCA (dambaskettränarförbundet) årets tränare (2001, 2013, 2014), invald i basketens damernas Hall of Fame 2011, invald i basketens Hall of Fame 2017.