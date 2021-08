Lee Scratch Perry död: "Borde ha fått Polarpriset"

Den legendariske reggaemusikern, producenten och artisten Lee ”Scratch” Perry har dött.– Han är på samma nivå som de allra största – och borde ha fått Polarpriset, säger musikjournalisten Jan Gradvall till TT.

Den jamaicanske musikern, producenten och låtskrivaren Lee "Scratch" Perry, vars riktiga namn var Rainford Hugh Perry, har dött vid 85 års ålder efter en tids sjukdom på ett sjukhus i Jamaica.

I ett inlägg på Twitter bekräftar Jamaicas premiärminister Andrew Holness dödsfallet – och hyllar samtidigt Perry.

"Lee 'Scratch' Perry kommer för evigt att bli ihågkommen för sitt strålande bidrag till musikvärlden. Må hans själ vila i frid", skriver Holness.

Perry ses som en av förgrundsgestalterna bakom musikgenren dub – och spelade 1969 in låten "People funny boy", som anses vara en av de första reggaelåtarna.

Enligt den svenska musikjournalisten Jan Gradvall har Perry haft ett enormt inflytande på den moderna musikhistorien.

– Han är på samma nivå som de allra största producenterna och borde ha fått Polarpriset. I dag gör man musik på samma sätt som han gjorde då och det han gjorde i sin studio kan man nu göra i en dator. Men hans sätt att tänka på musik och lägga rytmen i fokus, klippa, experimentera och remixa – det var han först med, säger han till TT.

Enligt Jan Gradvall är Lee "Scratch" Perry en av de viktigaste förgrundsfigurerna vad gäller populärmusikens utveckling från sent 60-tal och framåt.

– Han använde studion som ett instrument – klippte sönder låtar, remixade dem och betonade bas och trummor väldigt mycket. Och det sättet att göra musik har fått en enorm påverkan framförallt inom house- och techno, säger han.

Lee Perry är kanske mest känd för de skivor han gjorde tillsammans med Bob Marley & The Wailers, men musiklegendaren arbetade även med artister som The Clash och Beastie Boys. Och trots att många år har gått sedan de tidiga produktionerna på 70-talet lämnade skivpressarna låter musiken fortfarande lika aktuell, enligt Jan Gradvall.

– När man lyssnar på exempelvis skivan "Heart of the congos" med The Congos – som brukar nämnas som den bästa reggaeskivan någonsin – så låter det så självklart. Musiken har inte åldrats, utan låter så samtida. Då var det ganska ovanligt att man tyckte att bas och trummor var det viktigaste i en låt, men Perry lyfte fram det, säger han och fortsätter:

– Och så låter ju det mesta av den musik som produceras i dag.