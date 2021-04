Leder mediernas kris till ett mindre korrupt, öppnare samhälle?

De undersökande journalisterna visade för gemene hen hur korrumperat samhället kan vara.

Dagstidningarnas upplagor har, i västvärlden, stadigt minskat under de senaste åren. En bov i dramat är internet. Sociala medier som Google, Facebook, Twitter, Tiktok, Wechat och Youtube förändrade radikalt informationskonsumtionen.

I motsats till den traditionella pressen kan de nya sociala mediejättarna, utan ansvar, på sina plattformar publicera falska nyheter och disinformation som skadar samhället och demokratin. Samtidigt ger dessa informationskonsumenten möjlighet att själv välja vilken information (sann eller falsk) hen vill ta del av, utan att styras av de traditionella tidningshusen.

Som en följd förlorade tidningshusen betydande delar av sina reklamintäkter till de nya internetgiganterna. Minskade intäkter medförde kostnadsneddragningar. Bland annat mindre satsning på grävande journalistik och journalistkårens arbetsmarknad försämras. Hur löste en del av journalisterna sina problem? De tvingades gå förbi de traditionella tidningshusen. De blev egna företagare. Samtidigt utvecklade de sitt internationella, globala nätsamarbete. Vad skriver de om?

Som egna företagare är de inte längre beroende av "tidningseliten": Murdoch, Bloomberg, Springer, Hearst, Bertelsmann och Berlusconi styr dem inte längre. De kan undersöka och skriva om det de vill: Elitens maktmissbruk, de allt större samhällsklyftorna, skatteflykt. Företagens miljöförstöring, nedmontering av välfärdssamhället, hotet mot demokratin och bankernas omoraliska, ibland kriminella penningtvätt. Det kriminella skuggsamhället som hotar välfärdssamhället.

Som svampar ur jorden dök nya "lösa" journalistiska samarbetsorganisationer upp. Och vad hände?

Via bland annat Luxleaks (2014), Panamapappren (2016), Paradisepappren (2017), Openlux (2021) förändrades vår bild av samhället. För den breda allmänheten presenterades, på ett helt nytt sätt, korruption, brottslighet, dålig moral, penningtvätt och miljöförstörelse bland delar av samhällets elit och i delar av den multinationella företagsvärlden. De undersökande journalisterna visade för gemene hen hur korrumperat samhället kan vara. Hur bristande skattelagstiftningen är, hur brottsligheten är mycket större än man anat och vilka enorma skador den förorsakar samhället. Hur demokratin hotas av de ökade samhällsklyftorna och hur en del stater målmedvetet, i egennyttans namn, skadar andra stater och därigenom tvingar dem att nedmontera välfärdssamhället.

Men avslöjandena kom till ett pris. Morden på journalister ökade. Stater, företag och makthavare åtalade dem och försökte lägga munkavle på dem.

Under förutsättning att dessa "nya" journalister lyckas hålla emot de makter som försöker kväsa dem, under förutsättning att de lyckas få fram nya oförrätter i samhället som skadar de breda massorna och demokratin och under förutsättning att det allmänna, av sina politiker, i allt högre grad börjar kräva att dessa "svinerier" upphör, kan massmediernas kris leda till ett mindre korrupt, öppnare samhälle.

Avslöjandena enligt ovan har redan gjort att de styrande har börjat agera. Inom EU och i USA är starka krafter i rörelse för att förhindra penningtvätt, för att komma åt de multinationella företagens skattemygel och för att få till stånd en rättvisare skattelagstiftning.

Tack till dessa modiga, grävande journalister.

