Aldrig förr har så många av världens främsta vetenskapliga tidskrifter tagit politisk ställning inför ett amerikanskt presidentval. Vad är det som händer inom forskarvärlden?

För första gången i sin 208-åriga historia har den högt rankade amerikanska tidskriften The New England Journal of Medicine (NEJM) tagit politisk ställning. Samtliga 34 redaktörer har undertecknat en...