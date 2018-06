Klassikern om de fyra systrarna i inbördeskrigets USA lever än. Louisa May Alcotts Little Women från 1868 har åter blivit tv-serie.

Louisa May Alcotts (1832–1888) Little Women från 1868 hör till de flitigt filmatiserade och televiserade klassikerna. Film har romanen blivit sex gånger, senast 1994 med bland annat Winona Ryder, Susan Sarandon, Claire Danes och Kirsten Dunst i rollerna – en film som för övrigt fortfarande visas på tv då och då. Boken har också blivit tv-serie sex gånger (plus två gånger japansk animeserie). Därtill har den gjorts som både musikal och opera. En kär berättelse som fortfarande lever med andra ord, och för den senaste televiseringen från 2017 som börjar i Yle i dag står BBC. Manuset har skrivit av Heidi Thomas, mest känd som serien Barnmorskan i East Ends (Call the Midwife) skapare.

Den tredelade serien är inspelad på Irland men utspelar sig i Massachusetts under amerikanska inbördeskriget på 1800-talet. Den följer fyra systrars väg mot att bli vuxna. De bor tillsammans med sin mor (spelad av Emily Watson, seriens kanske mest kända skådespelare tillsammans med Angela Lansbury från Murder, She Wrote i en mindre roll) medan deras far (Dylan Baker) verkar som pastor i kriget.

Systrarna är alla olika. Jo (Maya Hawke) som har författardrömmar och finner kvinnorollen så trång att hon hellre hade varit pojke har tolkats som författarens alter ego. Meg (Willa Fitzgerald) är den traditionella kvinnan, Amy (Kathryn Newton) drömmer om ett flärdfullt societetsliv, och Beth (Annes Elwy) är så skygg att det är en kamp för henne att våga röra sig utanför hemmet.

Det handlar om familjen och systerskapet, med sina glädjeämnen och strider, och vad det lider även om kärleksbestyr när systrarna börjar komma upp i giftasåldern. Och om Jos författarambitioner inte minst. Anekdotiska händelser blandas med mer dramatiska vändpunkter, allt berättat med bra flyt utan något större djup och mörker. Trots att färgskalan inomhus är tämligen murrig och dunkel och familjen ska föreställa fattig, är det här i grund och botten feelgood som även smickrar ögat med vackra dräkter och landskap. Resultatet är lättglömt men trevligt.

Malin Slotte TV-redaktör