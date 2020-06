I Österbotten har vi väldigt lite coronasmittade, men vi får inte ta hem våra anhöriga på permission från boendeenheterna och vi kan inte på något sätt underlätta för dem då de kommer till ett nytt boende.

Vi är många som plötsligt skärmats totalt från våra anhöriga i och med coronarestriktionerna. I vissa fall är restriktionerna dock direkt omänskliga. Speciellt för dem som bott ensamma hemma utan den minsta demens och klarat sig med hjälp av släktingar samt hemservice och plötsligt inte längre kan klara sig hemma då benen inte bär är det en stor sorg att bli av med både hem och släktingar samtidigt. Även äldre makar som bott samman i årtionden får nu kanske aldrig mer vara nära sin äkta hälft, ifall den ena varit tvungen att flytta till ett boende av hälsoskäl.

I Österbotten har vi väldigt lite coronasmittade, men vi får inte ta hem våra anhöriga på permission från boendeenheterna och vi kan inte på något sätt underlätta för dem då de kommer till ett nytt boende. Tänk på alla stackare som har sin anhöriga på ett boende där personalen byts hela tiden. Där de inte alls kan lita på att de sköts om på vederbörligt sätt. Man dör även av att inte få ha normal kontakt med sina nära och kära om man är klar i huvudet och saknar dem. I våras var restriktionerna befogade, men nu är smittsituationen en annan.

Jag har i hela min barndom tidvis under sommarloven vistats hos min numera 93-åriga faster (hon har inga egna barn). Vi har haft kontakt dagligen i hela mitt liv, sista tiden hemma hjälpte vi henne i hennes hem minst två timmar varje kväll. Nu kan jag inte av familjeskäl ta tjänstledigt och vårda henne och vårt eget hus är inte heller handikappanpassat. Dessutom kräver hennes sjukdomar medicinsk sakkunskap. Hon har just flyttat till ett underbart boende, eftersom hon inte längre kan gå. Men hon har ångest inför att vistas på sitt rum och hon sover dåligt. Jag kan inte hjälpa henne att bo in sig som man i normalfallet skulle göra.

Två tre besök i hennes rum de första veckorna på boendet där vi tillsammans skulle få det att bli hennes rum hade betytt oerhört mycket. Hon förväntas byta ut sin familj mot andra som bor på samma ställe och vårdarna. Och hon har varit familjekär hela sitt liv. Hon har en synskada på 50 procent och hon hör dåligt. Jag har inte kunnat säga åt henne att hon antagligen aldrig mer får komma hem till sitt hem och dricka kaffe på grund av att man på äldreboendena anser att coronarestriktionerna innebär att man inte får fara hem på permission.

Jag betvivlar starkt att de här människorna lever tills vi får ett vaccin. Och med tanke på coronasituationen i Österbotten anser jag att restriktionerna inte står i proportion till vad man försöker undvika och inte heller i proportion till skadan de åsamkar.

Kvevlax