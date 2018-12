Last Christmas av Wham! mest spelade jullåten i Finland – se listan på tjugo-i-topp

Tjugo-i-topp [antal gånger spelade]

1. Wham! Last Christmas [737]

2. Katri Helena Joulumaa [626]

3. Mariah Carey All I Want For Christmas Is You [526]

4. John Lennon & Yoko Ono Happy Xmas (War Is Over) [524]

5. Mel & Kim Rockin' Around The Christmas Tree [412]

6. Jose Feliciano Feliz Navidad [390]

7. Chris Rea Driving Home For Christmas [388]

8. Haloo Helsinki! Joulun kanssas jaan [387]

9. Band Aid Do They Know Its Christmas? [353]

10. Leevi & The Leavings Jossain on kai vielä joulu [320]

11. Suvi Teräsniska Hei mummo [315]

12. Elvis Presley Blue Christmas [305]

13. Antti Tuisku Lämmin lumi peittää maan [301]

14. Bing Crosby White Christmas [296]

15. Britney Spears My Only Wish (This Year) [276]

16. Jenni Vartiainen Tule meille jouluksi [275]

17. Vesa-Matti Loiri Sydämeeni joulun teen [244]

18. Laura Voutilainen Kun joulupukki suukon sai [241]

19. Shakin’ Stevens Merry Christmas Everyone [234]

20. Mamba Jollei jouluna ole lunta [221]