Läsartävling: Vem bakar Svenskfinlands finaste pepparkakshus?

HBL utlyser en baktävling där syftet är att hitta Svenskfinlands finaste pepparkakshus.

Formen är fri, det kan vara ett slott eller en koja, ett torn eller ett stall, så länge skapelsen är tillverkad i pepparkaksdeg och platsar under definitionen "hus". Huset ska vara bakat i höst.

Tävlingen är öppen för alla, man kan delta ensam eller tillsammans med kompisar, som en familj eller en grupp kolleger.

Alla tävlingsbidrag ska skickas in elektroniskt, via e-post till dagbok@hbl.fi. I brevet skriver du in de tävlandes namn och adressuppgifter, pepparkakshusets namn samt en kort text där bagarna fritt berättar husets historia, inspirationskälla och tillverkningsmaterial. Till e-posten bifogas tre (3) foton på pepparkakshuset – inte flera, inte färre. Bilderna kan tas med mobiltelefon, men de bör ha hög resolution (= cirka 1 megabyte).

Deadline för tävlingen är fredagen den 7 december klockan 20.

Vinnaren utses av en jury, men vi låter också läsarna rösta fram sin favorit. Priset är teaterbiljetter till Hans och Greta på Svenska Teatern.