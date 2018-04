Olli-Pekka Tenniläs "Ontto harmaa" är nominerad för Nordiska rådets litteraturpris. Hans finska förlag Poesia ger nu ut också den svenska översättningen, signerad Henrika Ringbom. Recensenten i Sverige gläds åt att upptäcka en ny finsk poet.

Det är en särskild vink om en boks kvalitet när man läst ut den och genast vill börja om, ja nästan upplever ett beroende. Olli-Pekka Tenniläs Ihålig grå, nominerad till Nordiska rådets litteraturpris, fungerar så. Som svensk läsare gläds jag också åt att ha upptäckt en ny finsk poet.

Tennilä, född 1980, fick redan med sin andra diktsamling Runebergspriset; Ihålig grå är poetens tredje bok. Den är sällsam, svårinringad och stimulerande. Diktsamling är ingen bra etikett, även om den hör hemma under poesins expanderande paraply.

Det hela liknar, genom en lugn rytm av anteckningar, teser, hypoteser, aforismer, men också mer lyriska sekvenser, en sorts förutsättningslös inventering av världen och språket i alla upptänkliga skalor och perspektiv. Jorden betraktad från rymden, rymden betraktad från jorden. Människan betraktad som verktyg. Djur, ekosystem, optiska villor. Begrepps innebörd och inneboende motsägelser.

Det "grå" från titeln återfinns här och var som skiftande substans, ofta förknippad med de "mindre företeelserna", det anspråkslösa, det nära nog tomma eller en kalibrering mot en nollpunkt. Ibland kanske lierad med tiden själv, eller varför inte: ett slags mycel eller halvt overkligt regn som förekommer i tomrummet (som alltså inte är något tomrum).

Tenniläs tonfall är gäckande, kvasivetenskapligt; man kan också tala om en förströdd precision hos det subjekt som för ordet eller anas som instans. Henrika Ringboms försvenskning syns mig övertygande, möjligen har ett lite abstrakt drag förstärkts.

Sammanhanget mellan texterna är långt ifrån självklart. Den fragmentariska fasonen får en att tänka på antika filosofer, inte bara för att deras tankar oftast når oss i enbart fragment, utan också för att Tennilä sysslar med en sorts poetiskt-filosofisk grundforskning – dock inte vidare systematisk. På många vis tvärtom, faktiskt (vilket också gör att denna bok svårligen kan kallas konceptuell): för Tenniläs praxis är hugskottet och avvikelsen av stor vikt. En del texter för tankarna till encyklopediska artiklar, fast vinklade av undran, digressioner, osaklighet.

Och humor, på ett vagt melankoliskt vis: "Alltid när jag hostade till sade någon samtidigt något, / mycket fort . // Jag hörde aldrig vad hon sade." Eller det här: "Kattens förskrämda uppsyn. För ett ögonblick är den beredd / att ifrågasätta allt den vet / ställd inför det nya bevismaterialet".

Men tro nu inte att boken domineras av den sortens infall. Det filosofiska, för att återvända dit, uppfattar jag som huvudfåran i Tenniläs experiment (även när han skojar till det). Nog så ofta faller det ut i spörsmål som sedan urminnes tider också varit den etablerade filosofins: frågan om helhet och del, förändringens natur, sinnenas vittnesmål, tillvarons kärna, evigheten, osv.

Lite grovt betraktat kan Tennilä kallas agnostiker; vrider man och vänder på tingen och sina egna reflektioner, får man till sist konstatera att man knappt vet något alls. Eller att allt leder till paradoxer (som filosofin skyr men poesin använder):

Såsom allt klart är särdeles synligt,

är månget särdeles klart helt genomsynligt,

och vad fullkomligt klart är och genomsynligt,

det är osynligt, och förblir också dolt för evigt.

Det finns i detta flimrande traktat för all del också sådant som anger former av kunskap – till exempel att allt som finns, gör det i kraft av en motsats. Det ser kanske ut som en lärdomens skåpmat, så här i referat. Det är det inte när man läser, och det bästa är – förstås – till sin själ helt enkelt poetiskt, det vill säga alstrande sin egen mening och skönhet. Överallt i boken finns stillsamma, liksom sömniga fenomen som är vackra just för att de nog aldrig avsett att vara det:

Regnets första stunder. På marken börjar en obetydlig träbit

snurra av vattnets kraft, och inte bara en utan

otaliga obetydliga saker hamnar i vattnets virvlar,

vattnet som brådstupa söker den snabbaste vägen överallt.

Nu är det inte svårt att föreställa sig läsare som skulle uppfatta Ihålig grå som bara alltför riskfri och kapriciös. Medges att däri finns iakttagelser som mest är kufiska eller helt enkelt mindre intressanta. Själva kompositionen kan man nog också diskutera: utfallet med en annan ordning och en del utbytta ord skulle nog bli någotsånär detsamma.

Men sådant tänker man inte på: de enskilda stroferna får en att dröja, tänka, le eller käfta emot; de talar också med varandra, men kors och tvärs genom boken. Om Tennilä har någon så att säga större agenda, så är det inget jag förmår se. Möjligen anas en tidstypisk bävan inför hela civilisationen och antropocen. Och när Tennilä skriver att "Arkens botten är helt och hållet förmultnad" är det nästan ett eko av Eliots "But there is no water" i Waste Land.

Något kort också om den cirkel som i olika former gör sig påmind i texterna: som O eller nolla, som öar, ringen efter en kaffekopp, fysiska kroppars ellipser, cirkelresonemang – Kanske har det bara varit ett idéernas bindemedel för Tennilä, kanske ett utslag av leklynne; eller kanske en tematiskt motiverad figur: verkligheten som sluten, cyklisk, och därmed åtminstone teoretiskt överblickbar. Som sagt, dags att läsa om.

Erik Bergqvist