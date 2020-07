Larm från boende i karantänhus i Australien

Rekordmånga nya bekräftade fall av coronasmitta rapportras från delstaten Victoria i Australien. Boende i flera bostadshus i Victorias huvudstad Melbourne, som av myndigheterna hindras att lämna sina hem för att minska virusspridningen, uppger att förnödenheter inte når fram till dem.

Nära 200 nya konstaterade fall av coronasmitta har registrerats i den australiska delstaten Victoria det senaste dygnet, rapporterar ABC News. Det är en ny toppnotering för ett dygn i delstaten.

På flera håll i Victoria har man redan skärpt restriktionerna, men delstatens premiärminister Daniel Andrews säger att de kan komma att skärpas i ytterligare fler områden framöver.

För närvarande gäller strikta restriktioner i tolv olika postnummersområden, vilket motsvarar 39 stadsdelar och förorter i delstatshuvudstaden Melbourne. Dessutom är nio allmännyttiga bostadshus i staden, med cirka 3 000 boende, satta i strikt karantän. Sedan i lördags är det helt förbjudet för de boende att lämna sina bostäder.

Från de nio husen kommer rapporter om att man har ont om förnödenheter och att leveranser har svårt att komma fram.

De boende vädjar även till myndigheterna att släppa på restriktionerna och minska den tunga polisbevakningen vid husen, rapporterar SBS News. För närvarande bevakas husen av omkring 500 poliser åt gången.

Vid midnatt mot onsdag lokal tid stängs gränsen mellan Victoria och granndelstaten i norr, New South Wales. Dagstidningen The Age rapporterar att många hemmahörande i Victoria har skyndat sig att ta sig till New South Wales inför stängningen. Det är första gången på 100 år som den delstatsgränsen stängs.

Victoria och New South Wales, Australiens folkrikaste delstater, har drabbats värst av coronaviruset i landet. I New South Wales har över 3 400 personer bekräftats smittade och omkring 50 har avlidit, för Victoria är de siffrorna drygt 2 500 respektive strax över 20. Totalt har Australien omkring 8 500 bekräftade smittofall och drygt 100 dödsfall.