Lärare vid Polisyrkeshögskolan döms för sexuellt utnyttjande – tog på bröst och gjorde samlagsrörelser

En lärare vid Polisyrkeshögskolan i Tammerfors döms till böter för sexuellt utnyttjande och brott mot tjänsteplikt. En del av åtalen mot honom föll i tingsrätten.

Överkonstapeln har verkat som lärare i användning av maktmedel vid Polisyrkeshögskolan i Tammerfors i många år, innan han stängdes av från sin tjänst för ett år sedan då utredningen om misstänkta sexualbrott inleddes.

På fredagen dömdes läraren i tingsrätten i Birkaland för två fall av sexuellt utnyttjande, för ett fall av sexuellt antastande och brott mot tjänsteplikt.

Enligt tingsrätten var det sexuellt utnyttjande då läraren under en övning tog en kvinnlig studerande om höfterna och gjorde samlagsrörelser mot henne, likaså var det sexuellt utnyttjande då han under en övning rörde en studerande på hennes bröst. Under en kombinerad arbets- och fritidsresa smekte han en kollega på låret vilket enligt rätten var sexuellt antastande.

Däremot föll åtalet på fyra punkter. Enligt tingsrätten var det till exempel inte sexuellt utnyttjande då läraren smällde till en student på baken under en fest eller berömde en annan students bak likaså på fritiden.

Läraren har nekat till alla åtalspunkter och bland annat menat att det handlade om normala övningar där det ofrånkomligen också uppstår fysisk kontakt. Enligt tingsrätten kunde han ändå ha illustrerat till exempel hur man gör en säkerhetskontroll på annat sätt.

Läraren har yrkat på sänkt straff med motiveringen att han varit avstängd från sin tjänst sedan januari 2019 och hänvisar också till den uppmärksamhet fallet har fått i medierna.

Tingsrätten svarar i sin dom med att det inte kan ses som oväntat att brott som sexuellt utnyttjande får följder för ett tjänsteförhållande, och beaktar därför inte avstängningen – inte heller medieuppmärksamheten.

Kring straffet resonerar rätten att de två fall av sexuellt utnyttjande som läraren gjort sig skyldig till gentemot studerande som varit i en underordnad ställning skulle tala för fängelsestraff. Sett till de enskilda gärningarna är brotten ändå inte enligt rätten speciellt allvarliga. Därför landar tingsrätten i bötesstraff, 80 dagsböter, vilket är sammanlagt 1 360 euro. De två studenterna får dessutom skadestånd på 1 000 euro var.

Brotten skedde under tre års tid.

Domen har inte vunnit laga kraft.