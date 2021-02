Lapplands sjukvårdsdistrikt rekommenderar sportlov i hemknutarna – "Följ anvisningar i alla lägen"

Tågresor bokas i rask takt och många verkar ha sikte på Lappland under sportlovet. Lapplands sjukvårdsdistrikt hoppas alla resenärer agerar lika ansvarsfullt som under jul och nyår.

Inför stundande sportlov ber Lapplands sjukvårdsdistrikt eventuella semesterfirare att överväga om det verkligen är nödvändigt att resa norrut, eller om man i stället kan tänka sig att njuta av vinterledigheten i hemknutarna detta år.

Infektionsöverläkare Markku Broas säger att resande alltid medför en risk för ökad coronaspridning, och speciellt nu då allt fler fall av muterade virusvarianter bekräftats i Finland uppmanar han till försiktighet.

– Bestämmer man sig trots allt för att resa i väg så gäller det att i alla lägen följa de rådande anvisningarna, såsom att omedelbart göra ett coronatest om man får symtom under resans gång.

Broas säger att problem noterats kring att personer som fått coronasymtom väntat ett par dagar innan de gjort ett coronatest.

– Jag vill än en gång betona: man bör alltid testa sig omedelbart, även under en resa. Man får coronatesta sig 7 dagar i veckan också på andra orter än hemorten, säger han.

Coronaläget i södra Finland, i synnerhet i huvudstadsregionen, är avsevärt sämre än i Lappland.

Broas sticker inte under stol med att ledigheter såsom sportlovet oroar honom. Samtidigt säger han att finländarna visat sig vara ett ansvarsfullt folk som följer anvisningar och rekommendationer även under sina semestrar.

– Kring jul och nyår reste många söderifrån hit. Trots stora folkmängder bekräftades ändå endast 15 coronafall bland resenärer, och endast ett av fallen gav upphov till massexponering, säger Broas.

– Resenärer höll sig i sina egna grupper och det var mycket positivt att få bekräftat hur ansvarsfulla folk är.

Bestämmer man sig för att resa norrut under sportlovet så är det bästa färdmedlet enligt Broas den egna bilen. Dock ser han inte stora risker i att i stället välja flyg.

– Exempelvis Finnair har visat gott exempel på hur allas insatser bidrar till ökad säkerhet. De kräver att resenärer bär munskydd, och på så vis kan alla som väljer flyget få en avsevärt säkrare resa. Det handlar om gemensamt ansvar, säger Broas.

Väljer man däremot tåg och vill vara hundra procent säker på att övriga passagerare bär munskydd bör man boka en biljett i extraklass. VR kräver att de som reser i extraklass bär munskydd, medan det i den normala så kallade ekoklassen endast ges en stark rekommendation om användning av munskydd.

Tågresorna inför och under vecka 8, alltså veckan då södra Finland har sportlov, har haft kraftig åtgång och de mest populära nattågen är redan fullbokade. För att möta efterfrågan har VR ökat antalet tågturer mellan Helsingfors och Rovaniemi under såväl sportlovet som påsken.

Vid skidcentren i norr strävar man efter att göra det så coronasäkert som möjligt att vistas där.

Exempelvis har Finlands största skidcenter Ylläs i Kolari förberett sig inför årets skidsäsong genom att hänga upp påminnelseplakat om rådande rekommendationer på så många väggytor som möjligt.

Utöver de allmänna anvisningarna om munskydd, avstånd och handtvätt gäller regeln att endast personer ur samma sällskap ska åka tillsammans i gondol- och ankarliftarna.

– Kring jul rapporterades aningen missvisande om skidcentrens långa liftköer. Orsaken till köerna är just den att folk följer regeln om att endast åka i samma lift som det egna sällskapet. Då uppstår självfallet köer, men de har en fördelaktig orsak, säger Visit Ylläs vd Janne-Juhani Haarma.

Skidcentret har också strävat efter att minska alla tänkbara människomöten. Exempelvis kan man beställa alla liftkort via nätet på förhand. En nyhet för coronasäsongen är också att man kan boka all skidutrustning via nätet och få den levererad direkt till sin stuga.

På det stora hela är såväl restauranger som rastplatser öppna som normalt. Haarma rekommenderar ändå att alla resenärer håller epidemin i minnet då de planerar sin sportlovsdag.

– Bland annat kan vildmarkskaféer och lägereldar vara välbesökta vissa tider på dygnet, och därför är det bra att inte förlita sig på dem utan i stället förbereda sig med egen matsäck som kan avnjutas också någon annanstans under dagen, säger han.

Utöver den påminnelsen hoppas Haarma att besökare anammar ett omvänt tankesätt.

– Man bör tänka såhär: om jag normalt skulle handla den här tiden, så är det nu den tiden då jag i stället ska hålla mig borta från affären. På så vis sprids besökarmängderna ut mer jämnt under dagen.