Jeanette Öhman (HBL 15.1) öser på i bästa asociala mediestil om vår rasism. Hur hemska vi vita (vad är det?) är på alla områden. Inte för att jag inte skulle medge stora problem. Robert D. Putnams bok "Our Kids" samt Kamala Harris "The Truths We Hold" rekommenderas. Men att generalisera från USA till Finland är ganska långsökt.

Olika postnummer drabbas olika av corona. Men vad beror det på? Orsaken är nog inte hudfärg, utan till exempel utbildningsbakgrund och familjestorlek. Intressant nog också inställning till att bära munskydd! Man konfronteras av axelsnuddande trotsiga ynglingar.

Varför ser man mera sällan invandrare bära detta skydd, trots att de nu är mer utsatta? I ett köpcentrum i Åbo, där cirka 98 procent bär skydd, är det bara hälften som skyddat sig, oftast yngre kvinnor. Som orsak har getts trångboddhet, den bostad de tilldelats är "för liten". Att bostadsytan är otillräcklig har dock inget med hudfärg att göra, utan familjeplanering.

Rasistiskt system? Om man gör som jag och håller sig borta från asociala medier eller avstår från att hela tiden fingra på sin debilmobil är livet helt okej faktiskt.

I Åbo får jag den trevligaste betjäningen i arabägda affärer, både ifråga om livsmedel och kläder. I saluhallen byter jag alltid några ord med en kvinna från Tanzania. Den bästa grannen vi haft var flykting från Chile. Och av de 73 böcker jag läste under 2020 var de två "bästa" skrivna av en palestinsk respektive iransk författarinna. Vem syns på tv? Stäng den!

