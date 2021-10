Längre öppettider ska få fler att ta vaccinet

Vaccinstationer i Helsingfors stänger tidigt på eftermiddagen, vilket är svårt att matcha för många. Snart förlängs öppettiderna. – Det ska vara så enkelt som möjligt att ta vaccinet, säger den ansvariga chefen, Leena Turpeinen.

På torsdagen finsk tid inledde Tuuli Lappalainen, biträdande professor i biologi vid Columbia University i USA, en tråd på Twitter där hon systematiskt gick igenom vaccinstationernas öppettider och placering i Finlands största städer.

"Först ut: Helsingfors! De fyra centrala vaccinställena är rätt långt ifrån stadsbornas färdrutter. Det finns pop-up-punkter, men är de tillräckligt många för en stor stad?", skriver Lappalainen.

Det stora problemet är enligt henne att människor kan ta vaccinet bara under kontorstid, mellan klockan 8 och 16 på vardagar.

"Och webbsidorna finns bara på finska, svenska och engelska."

Leena Turpeinen är ansvarig chef för vaccinstationerna på Helsingfors stad. Så här kommenterar hon tillgängligheten för HBL:

– Våra drop-in-stationer riktar sig främst till människor som rör sig på stan, så de på vägen kan kom in för vaccination.

När staden förut gav vaccin även kvällstid var det inte särskilt många som kom, säger Turpeinen.

Därför gick staden i början av oktober in för vaccination under endast kontorstider – men nu har pendeln svängt: feedback har kommit in.

– Därför förlänger vi öppettiderna för de fyra centrala vaccinstationerna redan nästa vecka. De har öppet till 18 när det tidigare var 16. Det ska vara så enkelt som möjligt att ta vaccinet, säger Turpeinen.

Till saken hör att även influensavaccinerna rullas ut från månadsskiftet.

– Då kan man ta både covid- och influensavaccin på samma gång.

I Gårdsbacka finns en av pop-up-stationerna som Tuuli Lappalainen debatterar på Twitter.

Den ligger bara meter från uppgången, insprängd mellan kiosk, frisersalong och kafé. Informationen vid dörren finns på somali, arabiska, engelska och finska.

Det går två sjuksköterskor på en kund när en äldre man, iklädd filtrerande andningsskydd, kliver in i lokalen och får en spruta i armen.

– Och coronapasset dyker upp i Mina Kanta? frågar mannen medan han trycker bomullstussen mot armen.

– Ja, men då står det ett av två för att du bara fått en dos, svarar en av sköterskorna.

Under de fyra timmar stationen har öppet kommer mellan 15 och 30 personer, uppskattar sköterskorna.

De jobbar även på andra ställen och säger att flest vaccineras i Kampen, runt 100 personer om dagen.

– Jag tror att det skulle vara fler om vi hade öppet på kvällen, säger en av sjuksköterskorna.

Mitt i en mening har nästa kund dykt upp. Atte Salo, 17 år, är höstlovsledig och har kört bilen från närliggande Stensböle hit till metrostationen mer eller mindre på impuls.

– Jag vaknade vid klockan 12 i morse och tänkte "varför inte ta vaccinet i dag", säger han.

Senast han vaccinerades var 2019, då mot stelkramp. Det här är första dosen coronavaccin. När de lanserades tänkte Salo att han inte ville ta det. Det ska också sägas att han behövt samla mod för det här.

– Jag är sedan fruktansvärt rädd för nålar, säger Salo när sköterskan kavlar upp hans ärm.

Alltsammans är över på bara sekunder.

– Det känns ju inte illa egentligen. Det är bara inne i ditt huvud. Ändå sitter man här och skakar i fem minuter efteråt. Det snurrar i huvudet, säger Salo och skrattar.

Om Atte Salo varit i skolan eller på sitt extraknäck hade han inte haft tid för vaccinering, säger han. Att det inte krävdes tidsbokning möjliggjorde hans spontana beslut.

Han vrider sig i stolen när han får frågan om varför han fick för sig att ta vaccinet just den här fredagseftermiddagen i oktober.

– Om jag ska vara helt ärlig så är det för att kunna gå till baren så snart som möjligt.

Det får han ändå vänta på – nästan fram till jul.

– Det sägs att det är frivilligt att ta vaccinet, men om man då inte får resa, gå på krog eller jobba i vissa kundserviceyrken, är det då det?

Den fria viljan blir småningom ett tvång, anser Atte Salo.

– Det är som att säga: du får själv välja om du tar vaccinet eller bara stannar hemma.

