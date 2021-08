Tio år efter hustruns död öppnade Per-Erik Lönnfors hennes mapp på parets gemensamma dator. Han läste och han grät, och började skriva. I höst är han aktuell med sin nya bok om äktenskapet med amerikanskjudiska Pearl, född Evangelides.

" ' I will marry that girl.' Hela mitt liv var ett viljebetonat futurum." Så konstaterar Per Erik Lönnfors i sin nya memoarbok Öppna lådor – Minnen från ett äktenskap. Som ung ASLA-F...