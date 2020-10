Långa köer till USA:s vallokaler

Tio miljoner amerikaner har redan röstat i presidentvalet. När förtidsröstandet i vallokaler öppnade i Georgia ringlade köerna långa.– Vi röstar som om våra liv hängde på det, säger Viola Hardy till NBC efter flera timmars köande för att rösta.

Med tre veckor kvar till det amerikanska presidentvalet den 3 november har över tio miljoner människor redan lagt sin röst. Det är långt fler än vid valet 2016 och motsvarar drygt sju procent av alla räknade röster för fyra år sedan.

Det rapporterar University of Floridas US Elections Project , som via statistik från delstaterna följer röstandet. Siffrorna gäller hur många som har förtidsröstat vid vallokaler samt de poströster som har kommit in till valmyndigheterna.

Skillnaderna är stora mellan olika delstater. Av Montanas 1 miljon invånare har hittills bara 5 700 personer förtidsröstat, i Florida, med en befolkning på 21,5 miljoner, är siffran över 1,6 miljoner.

President Donald Trump har flera gånger öppet kritiserat poströstande och utan bevis hävdat att det leder till valfusk. Men det är inte bara via posten folk röstar i förtid. Coronaviruset har fått allt fler att vilja undvika att gå till urnorna på valdagen, samtidigt som de inte fullt ut litar på poströstningen.

Flera delstater har tidigare rapporterat om långa köer och på måndagen var det Georgias tur. Där kunde invånarna då börja förtidsrösta och lokala medier rapporterar om långa köer.

Gwinnett County utanför Atlanta skrev på sin hemsida att de kortaste köerna under eftermiddagen lokal tid var på 75 minuter och de längsta på över 4,5 timmar.

– Alla väntar tålmodigt på att få komma in och jag tror inte jag har sett en enda person utan ansiktsmask, säger Kathleen Campbell, som röstade i Atlanta, till NBC News .

Men alla var inte glada.

– Det är många många som har lämnat kön. De tröttnade och bara gick, säger Ambrose King, som efter fem timmars köande kunde rösta i Gwinnett County, till Washington Post .