Långa köer och bråk när Norge öppnade

Norge firade de slopade coronarestriktionerna med besked. Under kvällen och natten kom rapporter om långa köer till uteställen, samt fylla och slagsmål.

Efter ett och ett halvt år med restriktioner fick norrmännen äntligen dansa på krogen igen och umgås utan begränsningar.

Reglerna togs bort klockan 16 på lördagen, och festandet pågick till långt in på småtimmarna.

I Trondheim svimmade folk i trängseln när de försökte komma in på uteställen.

– Vi har rapporter både från allmänheten och patruller om stora folkmassor. Det är långa, täta köer utanför uteställena. Folk pressar på och det har medfört att flera har tappat andan, berättar polisbefälet Solfrid Lægdheim för norska TV 2.

Utanför krogen Justisen i Oslo ringlade kön 65 meter, enligt nyhetsbyrån NTB:s fotograf på plats, och VG rapporterade om kaosartade scener vid nattklubben Storgata 26.

Bland de regler om har slopats finns kravet på en meters avstånd till medmänniskor, bordsserveringstvånget samt begränsningarna över hur många människor som får delta i olika typer av arrangemang.

Under natten kom också flera rapporter om våldsdåd från den norska huvudstaden, vars polis registrerade minst 50 slagsmål och ordningsstörningar under fyra timmar. Bland annat ska en man ha blivit knivhuggen och en annan fick allvarliga huvudskador vid ett våldsdåd på Stortorget. En man sågs också med machete på en buss, och strax före klockan fem meddelade polisen att man hade mannen under kontroll.

I Tønsberg och Skien fick polisen ingripa vid flera storbråk, där ett tiotal personer drabbade samman, men ingen ska ha skadats allvarligt. Även i Bergen utbröt flera slagsmål där minst fem personer var involverade.

Men feststämningen har också varit god på flera håll. Polisen har lagt ut bilder från Stavanger, där gatorna var proppfulla.

"Bra stämning i samband med återöppning," skriver stadens polis på Twitter.

Även i norra Norge var feststämningen på topp.

"Insatsledaren i Tromsø rapporterar att stämningen är mycket bra i centrum och det är mycket folk ute," skriver polisen på Twitter.

Och inför den förmodat stora anstormningen av hungriga festprissar vid festnattens slut passade räddningstjänsten i Oslo på att komma med ett tips:

"Det rapporteras om många festsugna i centrum. Ni kommer förmodligen att bli hungriga under natten. Vi har en rekommendation: Tillaga inte varm mat när du är berusad. Köp hellre mat i gatuköken eller ta en smörgås, så slipper vi torrkokningar och bränder", skriver räddningstjänsten.