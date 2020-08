Laman Caesar löser drama under Portlands protester

Den pensionerade artistlaman Caesar McCool har bidragit till lugn under Portlands våldsamma demonstrationer.

Protesterna i Portland, Oregon, har lugnat ned sig de senaste dagarna och sammandrabbningarna med polis har minskat efter att de federala styrkorna dragit sig tillbaka.

Men även under de mest våldsamma protesterna bredde lugnet ut sig kring Caesar McCool, rapporterar Washington Post. Den sex år gamla laman arbetar, efter att ha pensionerats från en karriär som artistdjur, nu som terapilama eller "lamaaktivist" och är känd under sitt mer talande namn "Caesar the no drama lama".

Tillsammans med sin ägare Larry McCool har djuret deltagit i tio Black Lives Matter-demonstrationer i Oregon och totalt i över 50 manifestationer de senaste åren. Hans specialitet är att tillgodose demonstranterna med gratis kramar.

– Det spelar ingen roll hur stor, hur stark, hur vild någon är. Det kan vara en stor demonstrant i full kravallutrustning – och han kommer att komma fram och ge Caesar en stor kram, säger McCool till tidningen.

– Caesar skapar lugn och löser spänningar under de här extremt instabila situationerna, eftersom alla älskar honom lika mycket som han älskar alla.