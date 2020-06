Läkarna slår larm: Ny brittisk virusvåg att vänta

Storbritannien är ett av de länder som drabbats värst av coronapandemin, med över 300 000 bekräftade fall och 43 000 döda. Nu varnar brittiska experter för risken för lokala utbrott och en andra virusvåg.

"Vilka uttryck pandemin kommer att ta sig i Storbritannien i framtiden är svårt att förutspå, men tillgänglig evidens tyder på att lokala utbrott blir allt mer sannolika, och att en andra våg är en verklig risk", skriver en grupp läkare i ett öppet brev i den ansedda tidskriften British Medical Journal.

Bland undertecknarna finns Derek Alderson, ordförande för Royal College of Surgeons, Andrew Goddard, ordförande för Royal College of Physicians och Katherine Henderson, ordförande för Royal College of Emergency Medicine.

"En del av de byggstenar som behövs för att hålla viruset i schack börjar komma på plats, men stora utmaningar kvarstår", fortsätter läkarna.

Den brittiske premiärministern Boris Johnson flaggade tidigare i veckan för att pubar, restauranger och hotell kan få öppna i juli.