Labradoren är finländarnas favorit – överlägset

Under fjolåret registrerade Finska Kennelklubben totalt 45 111 hundar. Av dem var 2 307 labradorer, vilket gör rasen till den populäraste i landet.

År efter år fortsätter labradoren att öka i popularitet i Finland. Alltsedan 2010 har den årligen varit den populäraste hundrasen i Finland, och 2019 nåddes åter nya rekordsiffror.

Totalt registrerades under fjolåret 2 307 labradorer i landet, vilket är 112 fler än 2018.

– Labradoren är överallt en av de populäraste raserna. Den är lagom stor, den är vänlig och den är relativt lättskött, säger Finska Kennelklubbens ordförande Harri Lehkonen i ett pressmeddelande.

Näst populärast är jämthunden, som steg från en tredje plats till en andra under 2019. Totalt registrerades under fjolåret 1 424 jämthundar. Tredje populäraste rasen i Finland är den tyska schäferhunden, av vilken det under fjolåret registrerades 1 259 hundar.