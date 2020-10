LA Lakers nya NBA-mästare efter kross

Los Angels Lakers är nya NBA-mästare efter att ha dominerat i det sjätte NBA-finalmötet med Miami. Redan i halvtid ledde Lakers med 28 poäng och när slutsignalen ljöd var ställningen 106–93 till Los Angeles.

Lakers fixstjärna LeBron James levde upp till sina smeknamn – "King James" (eller "The chosen one" som han också kallas) blev inte bara planens bästa poängplockare med 28 poäng, matchen innebar även att han nu är den som har spelat flest slutspelsmatcher i ligan någonsin – 260 stycken. Det är fler än vad många NBA-spelare genomför i grundserierna under en hel karriär.

Under sina 17 år i NBA har James nu vunnit fyra mästerskap med tre olika klubbar, också det en ovanlig bedrift då bara två spelare har gjort det tidigare – John Salley (Detroit, Chicago och Lakers) och Robert Horry (Houston, Lakers och San Antonio).

Vinsten innebär att Lakers för 17:e gången kan kalla sig NBA-mästare – klubben har fem titlar från åren i Minneapolis och elva efter flytten till Los Angeles 1960.