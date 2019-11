Kyrkosplittring och homosexualitet känsliga ämnen då Kirill kommer till Finland

Patriark Kirill av Moskva kommer på officiellt besök till Finland i maj. Två känsliga frågor hänger i luften inför mötet – den ortodoxa kyrkosplittringen och Finlands lutherska kyrkas syn på homosexualitet.

Moskvapatriarken Kirill kommer att avlägga ett officiellt besök i Finland under tre dagar i början av maj nästa år. Den rysk-ortodoxa kyrkans överhuvud har sedan 2012 haft en stående invitation till Finland av den lutherska, den ortodoxa och den katolska kyrkan i Finland. Förra veckan meddelade Kirill att han kommer. Det är första gången sedan 1994 som den ryska patriarken besöker Finland.

Patriarkbesöket sker under komplicerade omständigheter. I fjol kapade den rysk-ortodoxa kyrkan alla band till patriarkatet i Konstantinopel i protest mot att Konstantinopel, dit också Finlands ortodoxa kyrka hör, erkände den ortodoxa kyrkan i Ukraina som fristående från Moskvapatriarkatet.

Programmet inför Kirills Finlandsvisit är under planering. En intrikat situation som riskerar uppstå är om Kirill under sin visit besöker den lutherska kyrkan, den katolska kyrkan och den rysk-ortodoxa kyrkan men vägrar att besöka Uspenskijkatedralen för att den sorterar under "fienden" i Konstantinopel. Finlands ortodoxa kyrka har ända sedan striden mellan de ortodoxa kyrkorna blossade upp varit tydlig med att påpeka att alla ortodoxa fortsättningsvis är välkomna i kyrkan.

– Jag gläder mig stort över att hans helighet besöker Finland efter en lång tid av väntan. I gränsskiktet mellan öst och väst har vi alltid värnat om en nära och konstruktiv kontakt med Rysslands ortodoxa kyrka, säger den finska ortodoxa kyrkans överhuvud, ärkebiskop Leo, i ett pressmeddelande.

HBL frågar protodiakon Andreas Salminen vid Leos kansli vilka följder kyrkosplittringen får med tanke på besöket.

– Det återstår att se. Ingen är glad över splittringen, men vi hoppas och utgår ifrån att patriarken ska besöka alla de kyrkor som har framfört inbjudan. Programmet och detaljerna slås fast senare under vintern och våren, säger Salminen.

Genast efter patriarkbesöket ska den lutherska kyrkan och den rysk-ortodoxa kyrkan återuppta sina officiella lärosamtal. År 2014 drog sig den rysk-ortodoxa kyrkan ur samtalen på grund av olika inställning till homosexuella. Eftersom Finlands lutherska kyrka inte klart fördömde homosexualitet, ville inte den rysk-ortodoxa kyrkan diskutera lärofrågor med den finländska lutherska kyrkan, men nu fortsätter diskussionerna på högsta nivå. En möjlig förklaring till att ryssarna igen vill avhandla lärofrågor kan vara att den uttalat liberala förre ärkebiskopen Kari Mäkinen har efterträtts av Tapio Luoma. Rysk-ortodoxa kyrkan ska också ha gillat att de finländska biskoparna 2016 slog fast att äktenskapet är ett förbund mellan man och kvinna.

Då HBL tidigare skrev om Kirills kommande besök var Rysslandskännaren och författaren Jukka Mallinen kritisk och betecknade besöket som Kremls påverkansoperation:

– Oberoende vilka uttalanden Kirill ger under besöket, kommer det ryska statliga propagandamaskineriet att utnyttja tillfället. Rysk tv kommer att basunera ut att kyrkorna i Finland backar upp Kirills linje mot Konstantinopel och Ukraina. Sannolikt kommer besöket också att användas för att hävda att Finland står på Rysslands sida i Ukrainakonflikten, sade Mallinen.

S:t Michel-biskopen Seppo Häkkinen som är engagerad i förberedelserna inför patriarkbesöket är av annan uppfattning:

– I tider då stater bygger murar är det viktigt att kyrkorna upprätthåller dialog och bygger broar, säger Häkkinen.