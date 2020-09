Kvitova efter segern i Paris: Jag har saknat publiken

Petra Kvitova hade dubbla skäl att jubla i Franska mästerskapen. Hon är vidare till andra omgången efter seger mot Oceane Dodin – och hon fick spela inför publik igen.

– Helt ärligt tror jag att vi är glada och nöjda med att vi är här och kan spela med lite publik, sade den tjeckiska tennisstjärnan.

Efter att US Open i New York varit helt stängt för publik hade arrangören i Paris planerat att släppa in 11 000 åskådare om dagen. Men efter ökad smittspridning har gränsen fått sänkas till 1 000 personer, på order av franska myndigheter.

Petra Kvitova gladdes åt det lilla.

– Jag har saknat dem så det är roligt att de kunde komma. Jag vet att det inte är fullsatt, men det är helt klart bättre än ingenting, sade hon efter 2–0 i set mot fransyskan Océane Dodin.

US Open-tvåan Alexander Zverev var också nöjd:

– Det är lite annorlunda. På hotellet där vi bor är det inga andra gäster, men jag tycker att Roland Garros gör allt de kan för att få det att fungera. Läktarna är inte fulla, men vi har publik och det är ganska trevligt, sade tysken i helgen.