Gud är Gud och utväljer förstås suveränt både enskilda människor och hela folk. Bibeln är full av exempel, här bara några: Gud utvalde judarna för sin frälsningsplan. Levi stam utvaldes, prästerna måste tillhöra denna stam. Profeterna i Gamla testamentet kallades. Maria blev utsedd till att föda Guds son, säkert också för att hon var trolovad med just Josef. Tolv lärjungar och Paulus handplockades och så vidare.

Ända sedan jag kom att läsa 1 Kor. 14:38 i Nya testamentet 1981 har jag undrat över skillnaden mellan denna översättning och NT 1917. Enligt den nya översättningen är det tydligt att enbart män skall vara präster. Finska NT 1992, biskop Bo Giertz översättning, The Student Bible samt New International Version översätter 1 Kor. 14:38 likt NT 1981: "Den som inte erkänner detta blir själv inte erkänd."

Texten är ju mycket allvarlig. Undra på att det finns en hel förening av kvinnliga teologer som inte låter prästviga sig. Biskopsvalen med kvinnor som ställt upp som kandidater aktualiserade igen frågan varför jag kontaktade några kunniga teologer. De säger alla att de nya översättningarna av 1 Kor. 14:38 är korrekta. Också docent Nils Johanssons studie över 1 Kor. 11-14 om prästvigning av kvinnor är så övertygande att åtminstone jag inte hade vågat låta mig prästvigas om jag hade varit teolog. För den som avfärdar studien med "han har mycket kunskap, men jag ändrar inte åsikt" kan man inte ha förtroende. Det är att strunta i fakta, att inte söka sanningen.

Det kan inte vara Guds vilja att kvinnor prästvigs på bekostnad av duktiga manliga teologer som vill lyda Guds ord. För att inte tala om att dessa så kallade konservativa inte fått högre tjänster på långa tider. Under min livstid har nödvändigheten och betydelsen av Jesu försoningsverk nästan utraderats på många håll. Människorna får inte längre veta att de är syndare som behöver frälsning. Jesus behövs därför inte. Ibland nämns Han över huvud taget inte under en hel predikan. Alla präster ser inte ens skillnaden mellan kristendom och islam!

Det håller på att gå som C.S. Lewis förutspådde "Should the Church opt to ordain women, it would very quickly find that it had brought a whole new religion". Vi behöver präster, predikanter och biskopar som har respekt för Bibeln. Den vittnar om Honom som borde vara kyrkans Herre.