Kvinnliga poliser gör Calcuttas gator säkrare

Samtidigt som historiens största val pågår i Indien satsar Calcutta på att öka tryggheten för kvinnor. HBL har träffat stadens kvinnliga poliser som tar sig an den ökande brottsvågen.

Gruset rasslar under de svarta läderstövlarna. Kvinnorna tar självsäkra steg mot de uppradade vesporna som är lackerade i blått och vitt och försedda med emblemen The Winners. Förutom höga boots är teamet stilrent klädda i vita uniformer och svarta läderhandskar. The Winners lanserades i juli 2018 och består av tjugofyra unga kvinnliga poliskonstaplar som gör sig redo att ta sig an Calcuttas brottsscen. Först i truppen är konstapel Sampa Guha. Trettiosjuåringen som har vunnit många asiatiska mästerskap i styrkelyft såg det som en självklarhet att tacka ja till att leda gruppen.

– Jag känner mig stolt som teamets ledare, samtidigt som vår närvaro gör staden säkrare för kvinnor, säger Sampa Guha.

Sedan mitten av april och fram till den 19 maj pågår allmänna val i världens största demokrati. Historiskt sett slår valet rekord, Aldrig förut har så många människor, över 900 miljoner indier, varit röstberättigade. Det är så många att valet sträcker sig över flera veckor. Fortfarande lever 67 procent av Indiens över 1,3 miljarder invånare på landsbygden där gamla patriarkala sedvänjor lever kvar. Bara drygt en fjärdedel av landets kvinnor har någon form av anställning, vilket enligt den indiska publikationen IndiaSpend är sämst bland G 20-länderna, och bara aningen bättre än Saudiarabien. Det styrande hindunationalistiska högerpartiet, premiärminister Narendra Modis Bharatiya Janata Party, BJP, kommer enligt många bedömare att behålla makten de närmaste fem åren. Ändå har partiets lokalpolitiker varit inblandade i en rad skandaler som innefattar våldsbrott mot kvinnor. Modis regering har lovat att arbeta för att utjämna könsskillnaderna, hittills utan synbara resultat.

Sampa Guha och The Winners drar till sig blickar från många nyfikna stadsbor när de långsamt kör genom Calcuttas eftermiddagstrafik. Män lyfter blickarna från matstånden som kantar gatan där vesporna rullar fram, samtidigt som några kvinnor på trottoarerna ler och vinkar.

Sedan några år tillbaka finns det åtta designerade polisstationer i Calcutta där omkring 600 kvinnliga poliser löser brott som våldtäktsfall och andra övergrepp som innefattar kvinnliga brottsoffer. Poliserna ska arbeta mot trenden att brott mot kvinnor ofta går orapporterade eftersom många indiska kvinnor inte känner sig bekväma att prata med manliga poliser om övergrepp. Det nya mobila tillskottet med vespor gör det lättare för poliserna att arrestera män i direkt anslutning till brottsplatsen.

The Winners är på väg till Victoria Park; en park som de regelbundet patrullerar vid skymningen, en tidpunkt då risken ökar för stadens kvinnliga invånare, inklusive poliserna som också själva blivit utsatta för påhopp. Poliserna är utbildade i självförsvar och även om de har vapenlicens och har övat pistolskytte så bär de bara en hopfällbar batong. Väl framme patrullerar Kabita Roy tillsammans med tre kolleger parkens omgivningar. Ett par civilklädda poliser är redan inne i parken för att lättare upptäcka olagliga aktiviteter och rapportera till sina uniformerade kollegor, som gör ingripanden.

– Jobbet är tufft ibland. Män har problem med att jag är i en maktposition gentemot dem, säger Kabita Roy som vid ett flertal tillfällen har blivit trakasserad av unga män.

– Det hjälper att vi arbetar i grupp, vi är starkare då, säger hon.

För 23-åringen som kommer från en liten by i Västbengalen, delstaten där Calcutta ligger, har det alltid varit en barndomsdröm att hjälpa stadens utsatta kvinnor. Kabita sökte arbete hos poliskåren redan 2015 och två år senare började hon utbildningen för ett bli del i The Winners-teamet.

– Jag älskar mitt jobb och vi får mest positiva reaktioner, åtminstone från den kvinnliga delen av befolkningen, säger hon.

– I framtiden kanske jag kan klättra till högre positioner inom polisyrket.

Kabitas familjemedlemmar är dock nervösa varje dag hon beger sig ut och patrullerar Calcutta; det vet vad våldet mot kvinnor kan innebära i en mansdominerad storstad.

När Kabita besöker hembyn blir hon numera behandlad som en kändis. Byborna är stolta över att lantistjejen tog steget och flyttade.

– De ser att jag vill förändra samhället.

Iklädd en rosa sari går kvinnan genom de vitmålade korridorerna i Watgunge Women Police Station, polishuset i centrala Calcutta.

Kvinnliga poliser i vita uniformer visar den sariklädda kvinnan, som vill vara anonym, till kontoret där chefskonstapeln Priya Das väntar. För drygt tre år sedan blev polishuset ett välbehövligt tillägg i stadens arbete för att komma till rätta med det ökade rapporterade våldet mot kvinnor. Priya Das, som har arbetat för Calcuttas poliskår i 32 år och var med och startade Watgunge Women Police Station 2016, har sett vad kvinnliga polishus leder till.

– Vi är kvinnor som andra kvinnor kan anförtro sig till. Vi lyssnar, sympatiserar och förstår; egenskaper som kvinnor inte alltid träffar på när de besöker manliga poliser, säger Priya Das.

För att motarbeta det ökade antalet anmälda våldtäkter och andra brott mot kvinnor i Calcutta vill Priya Das se att kampanjer sätts in redan på skolnivå. Hon besöker själv lokala skolor och pratar om våldskulturen i klasserna.

Priya Das förklarar att Indiens kvinnor har börjat vakna upp, reagera och protestera mot förtrycket efter en rad uppmärksammade våldtäkter och mord på kvinnor som skakat landet de senaste åren. Våldet mot kvinnor har ökat med mer än 80 procent det senaste årtiondet, vilket har lett till diskussioner om att våldtäkt av barn och kvinnor ska bestraffas med dödsstraff. Trots att det är olagligt med barnäktenskap är det fortfarande utbrett. Just det är anledningen till att kvinnan med den rosa sarin befinner sig på polisstationen. Hennes fjortonåriga dotter, som arbetade som hembiträde i en familj, våldtogs av familjens son och blev gravid. För att slippa eller begränsa ett eventuellt fängelsestraff har sonen ansökt om att få gifta sig med dottern. Mammans och dotterns svaga ekonomiska situation gör att giftermålet är den enda utvägen, men eftersom dottern är minderårig och mamman tidigare redan anmält våldtäkten är det inget lagligt alternativ.

– Det går inte att dra tillbaka anmälan, fallet ligger hos en åklagare nu, säger Priya Das.

Fallet är ett exempel på varför det är viktigt med kvinnliga poliser i Indien menar Priya Das.

– Våldtäkt är stigmatiserande och inget man pratar om med det motsatta könet. Här kan kvinnan lugnt få berätta sin historia utan att bemötas av skuld.