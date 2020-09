De kvinnliga dirigenternas dåliga situation på arbetsmarknaden är en fortsättning på ett djupt rotat kvinnoförakt, århundraden av fördomar och en tradition av diskriminering, skriver dirigenten Jutta Seppinen.

"Things are changing, but they're changing very slowly." Orden yttrades i februari i år av dirigenten Simone Young i en intervju för ABC News. Youngs uttalande är i all sin enkelhet träffande. Förändr...