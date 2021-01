Fyra döda när hundratals anföll kongressen – Twitter har låst Trumps konto

Fyra personer har dött efter oroligheterna vid Kapitolium i Washington DC, uppger polisen. En av dem sköts inne i parlamentsbyggnaden. President Donald Trump har under våldsamheterna fortsatt elda på sina anhängare och under natten har Twitter stängt av hans konto.

Protesterna i Washington DC övergick till våldsamheter och Donald Trumps anhängare tog sin in i Kapitolium, där en kvinna sköts till döds.

Trots flera uppmaningar att försöka gjuta olja på vågorna och mana till lugn fortsatte presidenten att pumpa ut sitt budskap om grovt valfusk och maningar om att inte låta "motståndarna" ta över makten.

"Det är sådant här som händer när utmärkta patrioter, som så länge har blivit illa och orättvist behandlade bryskt och ondskefullt, blir bestulna en fantastisk jordskredsseger", skriver han på Twitter.

Till slut fick Twitter nog. Inlägget ovan var ett av tre som togs bort av företaget, som meddelade att de stänger av Trumps konto under tolv timmar. Om han inte tar bort fler inflammatoriska inlägg kommer kontot att fortsätta hållas låst.

Timmar senare meddelade såväl Facebook som Instagram att de gör som Twitter och låser presidentens konto.

"Vi gör det för att sammantaget bidrar, snarare än minskar, dessa inlägg, till risken för ökat våld", skriver Facebook i ett uttalande.

Polisen meddelade under kvällen att den kvinna som sköts av polis när hon tog sig in i Kapitolium under protesterna har avlidit av sina skador.

Under sen kväll, lokal tid, uppgav de att ytterligare tre personer har dött vid Kapitolium. På en presskonferens uppgav polischefen Robert J Contee III att de dött i "medicinska nödsituationer".

Han uppgav inte om de tre varit med och försökt ta sig in i Kapitolium. Det ska röra sig om en kvinna och två män.

Ett antal personer ska dessutom ha förts till sjukhus antingen efter sjukdom eller efter skador åsamkade i olyckor. Dessutom har 14 poliser skadats. Två av poliserna uppges vara allvarligt skadade, en av dem misshandlades av en grupp demonstranter.

Efter att de protesterande drivits ut ur Kapitolium och polis och nationalgardet även fått bort dem från byggnadens trappor, återupptog USA:s kongressledamöter sitt arbete med att formellt godkänna valresultatet från november.

Utanför parlamentsbyggnaden fortsatte polisen då med sitt arbete att få bort demonstranter och andra från stadens gator. Ett utegångsförbud infördes från klockan 18, lokal tid, och ska gälla till 06.00 på torsdagsmorgonen.

Till sin hjälp hade de Washington DC:s nationalgarde, som under kvällen uppgav att gardets hela styrka på 2 700 personer ska hjälpa polisen. Även Virginia, Maryland och New Jersey skickar förstärkningar.

Polisen uppgav vid elvatiden på kvällen, lokal tid, att 52 personer har gripits i staden, 26 av dem i eller vid Kapitolium. Minst fem av de gripna var beväpnade.

Utanför båda partiernas partihögkvarter hittades vad som uppgavs vara hemmagjorda bomber. Det är oklart om föremålen var bomber som skulle ha kunnat detonera, men bombgrupper från federala polisen FBI har säkerställt att de nu inte kan orsaka skada.

En dryg halvtimme innan utegångsförbudet trädde i kraft började Kapitoliums egna federala polis att fösa bort demonstranter från byggnadens trappor. Då befann sig något dussintal protesterande på trapporna och ytterligare något tusental en liten bit därifrån.

Polisens agerande möttes av buande, skällsord och verbala angrepp, men inga större våldsamheter rapporterades från platsen.

Flera amerikanska medier uppgav att ett antal mindre bråk bröt ut runt om i staden när de tiotusentals Trumpanhängarna – frivilligt eller under protester – lämnade området runt Kapitolium.

Samtidigt ses polisens insatser som mycket milda och misslyckade.

– Det gjordes helt klart stora strategiska misstag i planeringen, säger Tim Ryan, demokrat från Ohio i representanthuset.

– Förstärkningarna som vi trodde skulle komma – som jag informerades om skulle vara på plats – att nationalgardet hade satts in, att polisen var på plats, att deras insatsstyrkor satts in, att vi var förberedda på det här. Ni kan lita på att vi kommer att gå till botten med det här, fortsatte han.

Polisens ingripanden ses som svaga i synnerhet i jämförelse med de insatser som gjorts vid demonstrationer för rörelsen Black Lives Matter (BLM) och mot polisvåld.

– Vi försökte aldrig ta oss in i någon federal byggnad. Men vi möttes av folk som såg ut som soldater. De var klädda som inför ett krig. De satt i armerade bilar. Och i dag ser jag poliser som cyklar på gatorna, säger Gregory McKelvey från Oregon, som demonstrerade till stöd för BLM i somras.