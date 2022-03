Kupp mot kriget mitt under rysk tv-sändning

Mitt under nyhetssändningen på den ryska "första kanalen" på tv genomförde en journalist en antikrigsprotest. Hon hotas nu av flera års fängelse.

Det var på måndagskvällen som en kvinna genomförde en kupp på rysk stats-tv. Det skedde under nyhetssändningen på Pervyj Kanal, "första Kanalen" eller kanal ett.

Plötsligt springer kvinnan in bakom nyhetsuppläsaren och håller upp en skylt med den engelska texten, "no war" eller nej till kriget. Texten fortsätter på ryska med att man inte ska tro på propagandan och att "här ljuger man för er". Kvinnan hann under några sekunder säga ord som stoppa kriget

Ett klipp ur tv-sändningen kan bland annat ses här:

På sociala medier spreds klippet fort. Kvinnan uppges vara producent på tv-kanalen, Maria Ovsjannikova. Hon spelade före aktionen in ett videomeddelande som bland annat nyhetssajten Meduza har översatt.

Enligt sajten ska hon bland annat säga att det som sker i Ryssland är ett brott och att enbart en man är ansvarig för aggressionen, Vladimir Putin.

"Min pappa är ukrainare, min mamma är rysk. Och de har aldrig varit fiender."

Hon ber också om ursäkt för att ha spridit Kremls propaganda och uppmanar ryssarna att protestera mot kriget.

Flera medier uppger nu att journalisten är gripen.

Den som publicerar vad som sägs vara "medvetet falska nyheter om kriget" kan i Ryssland dömas till upp till 15 års fängelse enligt en lag som duman nyligen antog.