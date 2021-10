Kungen belönar Joachim Thibblin – teaterchefen blir riddare av Kungliga Nordstjärneorden

Kung Carl XVI Gustaf har utnämnt Svenska Teaterns chef Joachim Thibblin till Riddare av första klassen av Kungliga Nordstjärneorden. Ambassadör Nicola Clase överlämnade utmärkelsen på onsdagen.

Joachim Thibblin belönas för sitt mångåriga och kontinuerliga kulturutbyte mellan Sverige och Finland. Thibblin är en av dem som sedan början av 2000-talet har initierat och aktivt arbetat för ett turnéutbyte mellan länderna och säger att han är tacksam över att kung Carl XVI Gustaf med utmärkelsen synliggör teatersamarbetet mellan Sverige och Finland.

Svenska pjäser har turnerat i Finland och finskspråkiga pjäser har turnerat i Sverige. Aktuella pjäser i år är Riksteaterns uppsättning Straighta besked som visas i Helsingfors i december och Svenska Teaterns uppsättning Ett drömspel som ska turnera i Sverige i höst.

Joachim Thibblin minns hur salongerna i de stora teaterhusen i det finskspråkiga Finland var fullsatta när Riksteatern anlände på turné, med en svenskspråkig föreställning, textad till finska.

– Folk längtade efter att se gästspelen, konstaterar Thibblin.

Extra minnesvärt var gästspelet med Lars Noréns pjäs Terminal. Under föreställningen i Esbo blev en av skådespelarna så förkyld att föreställningen måste avbrytas. Joachim Thibblin fick i största hast plugga in hans roll för att kunna hoppa in som reserv. Det behövdes inte, skådespelaren försågs med en dundermedicin och var återställd efter två dagar.

Kungliga Nordstjärneorden instiftades 1748 av kung Fredrik I. Orden ges numera endast åt medlemmar av det svenska kungahuset samt åt utländska medborgare eller statslösa som arbetat för svenska intressen.

Flera finländare har under årens lopp förlänats Kungliga Nordstjärneorden. Kommendören för finska försvarsmakten, Timo Kivinen, belönades i september med stora korset av Kungliga Nordstjärneorden.