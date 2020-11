Kulturverksamheter stänger i Stockholm och Göteborg

Den ökande smittspridningen i Sverige tvingar fler kulturverksamheter att stänga. I Stockholm ställer Kungliga Operan in all publik verksamhet året ut och i Göteborg stänger Stora Teatern, Stadsbiblioteket och stadens museer.

Kungliga Operan i Stockholm ser det som omöjligt att bedriva verksamhet under rådande omständigheter och ställer in all publik aktivitet från den 13 november till och med den 31 december.

Bakgrunden till beslutet är den oroande situationen i Stockholm, med ökande smittspridning. De senaste veckorna har dessutom publiken i allt större utsträckning valt att avboka sina biljetter.

– Vi tog beslutet dagen innan. Vi har ju från september fram till nu spelat med 50 personer i publiken och har varit jätteglada för att vi har kunnat göra det. Men när vi nu ser att smittspridningen ökar drastiskt samtidigt som regeringen har gått ut och bett allmänheten att inte besöka evenemang av vår typ, så har vi också sett att publiken har minskat, säger Birgitta Svendén, vd och operachef på Kungliga Operan, till TT.

För Kungliga Operans del innebär beslutet bland annat att premiären av en nyskriven svensk opera, Benjamin Staerns Snödrottningen kommer att ställas in.

– Det är oerhört sorgligt därför att den verksamhet vi har innebär att alla våra medarbetare bara kan utföra arbetet här i huset, säger Birgitta Svendén.

Publiken kommer den närmsta framtiden kunna ta del av ett urval av föreställningar via Kungliga Operans digitala tjänst Operan play, däribland Rufus Wainwrights opera Prima Donna och Alexander Ekmans dansverk Shift/Cacti. Först ut att sändas blir dock hyllningskonserten till Jenny Linds minne den 14 november.

– Operan play startade vi bara några veckor innan pandemin slog till i mars och det har fungerat jättebra, säger Birgitta Svendén.

På fredagen meddelade även Göteborgs stad att de beslutat att stänga Stadsbiblioteket och kommunens museer, skriver Göteborgs-Posten. Beslutet träder i kraft i helgen och gäller månaden ut, men kan komma att förlängas.

– Stadsbiblioteket är ju luftigt och stort, men många av bibliotekets besökare tar sig dit med bussar och spårvagnar så detta är framför allt ett sätt att minska trycket på kollektivtrafiken, säger kulturnämndens ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) till tidningen.

De museer som omfattas är Konstmuseet, Stadsmuseet, Röhsska museet och Konsthallen.

Göteborgs kulturnämnd har också beslutat att stänga all publik verksamhet på Stora Teatern. Stängningen gäller från och med den 14 november och ännu finns inget datum för när teaterns verksamhet planeras kunna återupptas.

Även Moderna Museet i Stockholm och i Malmö, som stängde den 29 oktober, meddelar att de fortsätter att hålla stängt tills vidare med anledning av den ökade smittspridningen i samhället.