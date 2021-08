Kuhmofestivalens chef Vladimir Mendelssohn är död

Tonsättaren och altviolinisten Vladimir Mendelssohn är död. Han avled på fredagen efter ett snabbt sjukdomsförlopp.

Mendelssohn föddes 1949 i Rumänien och studerade i Bukarest och Nederländerna. Han spelade som långvarig medlem bland annat i Enescokvartetten baserad i hemstaden Paris.

Mendelssohn, som var släkt med tonsättaren Felix Mendelssohn Bartholdy på fädernet, blev för den finländska publiken framför allt känd som långvarig konstnärlig ledare för kammarmusikfestivalen i Kuhmo. Han besökte festivalen första gången 1983 och efterträdde Seppo Kimanen som konstnärlig ledare 2005. Han höll festivalens fana högt och omtalade ofta Kuhmo som "världens bästa festival".

Mendelssohn som var mångsidigt bildad och beläst gick in för att varva klassiker med rariteter på sina konsertprogram och ville ofta baka in överraskningar under konserterna. Under sin karriär kom han att hjälpa otaliga musiker i början av sina karriärer, bland annat stråkkvartetten Meta 4, som han under sina första år utnämnde till festivalens huskvartett.

Vladimir Mendelssohn nåddes av budet om allvaret i sin sjukdom mitt under årets kammarmusikfestival. Han ville spela in i det sista och uppträdde i Schuberts Forellkvintett i Kuhmo kyrka den 13 juli i år.