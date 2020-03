Kronoby flygplats kan få storpermittera för viruset

Jakobstads och Karlebys gemensamma flygplats i Österbotten får sannolikt storpermittera när Finnairflygen stoppar i april.

Flygplatsbolaget Finavia varslade på onsdagen om samarbetsförhandlingar som i det här skedet omfattar 950 anställda. Flygplatsernas europeiska branschorganisation ACI Europe har också beräknat att flygtrafiken minskar med 14 procent mellan januari och mars.

Finavia driver förutom Helsingfors-Vanda flygplats totalt 20 flygplatser runtom i Finland. Vid många av dem är det så här års lugnt under stora delar av dygnet, med en arbetstopp för flygplatsteamet nästan bara när de dagliga reguljärflygen kommer in, i vissa fall bara en eller två gånger per dag.

– Det kommer nog att bli samarbetsförhandlingar för alla som har med flygbranschen att göra. Men det är Finavia som bestämmer hur det blir, säger flygledaren Erik Nyberg vid Kronoby flygplats.

Kronoby i Österbotten hör tillsammans med Jyväskylä, Kajana och Kemi till de flygplatser som inte kommer att ha något inrikesflyg under april månad. Under normala förhållanden är det oftast så bara i samband med längre kedjor av helger eller mitt under sommaren då juli månad ofta används för större, planerade underhållsarbeten och asfalteringar.

Erik Nyberg är också förtroendeman för sina tre flygledarkolleger i Kronoby och ytterligare sex vid flygplatsen i Vasa. År 2017 bolagiserades flygledningen ut ur Finavia till ett skilt statsbolag, ANS Finland. Flygledarna har ännu inte kallats till samarbetsförhandlingar.

Kronoby hör till landets mindre flygplatser och har under början av året haft mellan 3 500 och 4 000 passagerare i månaden, så gott som enbart inrikespassagerare. Flygplatsen är bemannad vid de tider på dygnet då reguljärflygen kommer in. Utöver det kan den öppnas på beställning för affärs- eller taxiflyg som flyger in för industrin i trakten och ibland med förmögna kunder till varven som bygger lyxsegelyachter.

Även om flygledningen skulle permitteras och tornet vara obemannat stora delar av april kan hobbyflygare och också annan kommersiell trafik om vädret tillåter det landa och starta enligt bestämda så kallade klass G-regler.

Vid de stora internationella flygplatserna har den nedbantade flygtrafiken på grund av coronaepidemin ruckat på slot-praxisen. Det är ett system där en reguljär flygtur ständigt har en dagligt fastslagen ankomst- och avgångstid som bolaget inte får missa.

Särskilt i Storbritannien är slottiderna direkt en handelsvara och en ekonomisk tillgång som flygbolagen mister om de inte använder dem. Också EU stadgar att ett flygbolag som missar över 20 procent av sina bokade tider mister dem helt och hållet.

Redan före utbrottet av coronaviruset förekom särskilt kring Londons storflygplats Heathrow att flygbolag flög tomma spökflygplan utan passagerare för att inte mista sin rätt till sin plats vid gaten, om bolaget inte för tillfället hade någon lönsam rutt att flyga.

En välkänd flygning var ett tomt plan som sex dagar i veckan flög från London till Cardiff i Wales och tillbaka– utan passagerare. Tiden vid gaten hade reserverats för en flyglinje till Uzbekistan, men var på grund av oro i landet inställd.

På tisdagen meddelade EU att man på grund av coronaepidemin lättar på slotreglerna för att slippa vansinnet i att flygplan flögs tomma till exempel till olika destinationer i Italien, som i praktiken håller stängt för virusepidemin.