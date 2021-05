Krögare öppnar restaurang i Noux – varje portion ska skydda skog

En restaurang ska öppna i Noux nationalpark. Utomhuskrogen i Esboskogarna ska servera fem rätters middagar till kunder som får åka buss till och från Helsingfors och hoppas på uppehållsväder.

Krögarna Ville Tikkanen och Alvar Tallskog ska öppna "skogsrestaurangen" Nielu i Noux urskogar i sommar. Restaurangen kommer att slås upp ungefär två kilometer norr om Finlands naturcenter Haltia. Den ska hålla öppet en kort tid i juli–augusti och servera inhemsk mat med nära koppling till naturen.

Kocken Valtteri Sinkkonen som har specialiserat sig på vilda örter har utvecklat restaurangens koncept och lagt upp menyn.

Maten serveras under bar himmel, och vid behov ställs regnskydd över borden. Gästerna måste boka plats på förhand och de får skjuts med buss tur retur från Helsingfors centrum. Vid extremväder ställs serveringen in. Gästerna kan linda in sig i filtar om det blir kallt, men uppmanas klä sig så att de klarar av en 2,5 timmars utomhusmiddag i finskt sensommarväder.