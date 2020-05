Akademiledamoten Kristina Lugn död

View this post on Instagram

Allrakäraste Kristina, ingen annan ledamot kunde göra mig så glad, så upprymd, så konfunderad, så inspirerad, så road, så förbryllad, så upplyft, så varm i hjärtat. Det är ingen jag brukar citera så ofta som du. Ett exempel: ”När vi står på toppen av vår förmåga, hur tar vi oss därifrån?” Satt ofta och gärna invid dig på Freden bara för att höra dina berättelser om allt det du varit med om, inte sällan små utsökta absurdistiska miniatyrer, och jag sade gång på gång att ”Kristina du måste skriva dina memoarer” och du bara skrattade bort det, och jag lovade då att bli din Boswell - trots att jag vet att jag inte skulle vara uppgiften vuxen. Du gav mig lugnande tabletter en gång när jag var mycket ledsen, jag gav dig scones som jag bakat själv. Du var gudmor till min dotter Turid, jag brukade ibland följa dig hem när du bodde på Söder och hade blivit rånad och dessutom hade dålig höft, och när jag skulle sluta som Ständig sekreterare ville du ge mig en sabel som tillhört din pappa. Vi satt mitt emot varandra under sammanträdena och brukade utbyta blickar och fnissa när någon sagt något ovanligt dumt. Sista året brukade jag krama dig när vi sågs och säga ”Hur är det, gumman?” Och du svarade: ”Hur är det själv, GUBBEN?” Jag saknar dig redan. Tycker inte om det sätt varpå världen och den blå himlen bara förblir, trots att du är borta.