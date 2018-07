Kristallkronan till heders igen

I Tölö är det ofta högt i tak i de gamla lägenheterna. Kristallkronor hänger sedan gammalt i många hushåll, men alltid fungerar de inte. Då kan man låta Jyrki Similä ta en titt på dem. Sedan 2009 har han restaurerat armaturer i sin verkstad på Caloniusgatan.

Har man en gammal lägenhet med takhöjd kan en gammal belysningsarmatur komma till sin rätt trots att den övriga inredningen är modern. Det ger en extra krydda, och retrovågen gör att många kommer hem med en kristallkrona eller något annat fint från en antikaffär eller ett loppis.

Den som inte litar på sina egna kunskaper och färdigheter gör klokt i att låta någon elektriker kontrollera lampan och reparera det som är trasigt eller slitet innan den kopplas till elnätet.

Jyrki Similä är elektriker i tredje generationen, hans farfar hade en elfirma på Fjällgatan redan på 1930-talet.

När HBL kommer på besök sitter han mitt i den lilla och välfyllda affärslokalen med sjuttiotalsinredning och byter ut ledningarna i en kristallkrona från 1950-talet.

Gamla grejer I sommar har vi presenterat några hantverkare och konservatorer som ger gamla föremål ett nytt liv. Tidigare avsnitt: 30 juni möbeltapetsering, 7 juli porslinsrestaurering, 14 juli radioverkstad och 21 juli dockkonservatorer. Det här är seriens sista del.

– Det här är ett vanligt jobb, men lika ofta får jag in modernare lampor. Intressant är att det redan börjar komma in en del arvegods som ursprungligen är köpt på Ikea. Även om kedjan kom ganska sent till Finland har den ju anor från sent 1950-tal, säger han.

De riktigt gamla kristallkronorna kommer också ibland in på service. En del har redan elektrifierats någon gång under historiens gång och andra är fortfarande försedda med ljushållare.

– Numera kan man modernisera belysningen i dem på många sätt, och även om jag inte är alldeles förtjust i ledtekniken har jag faktiskt installerat ledstrimmor i en krona som annars hade varit svår att elektrifiera, säger han. Effekten blev dessutom överraskande bra.

Alternativet förekommer också, det vill säga att kunden vill avlägsna den elektrifiering som gjorts någon gång senare och återställa kronan till originalskick.

Ledteknik innebär inte automatiskt att en modern lampa är evig, inte ens att den håller länge. Relativt nytillverkade designlampor är ingen ovanlig syn på Valaisinverstas.

– Orsaken är att elektroniken är för billig och för trångt packad inne i lampan. I synnerhet dimmern i dem är så billigt gjord, vanligen i det för tillfället billigaste landet, att den inte kan hålla länge, säger Jyrki Similä.

Kunderna är en blandning av antikhandlare och privatpersoner, och de kommer inte bara med kristallkronor. I butiken står till exempel en stadig golvlampa med vita järnfötter som verkar komma från ett sjukhus eller en tandläkarmottagning. Den har två böjliga armar där lamporna har suttit och den kommer att kräva lite jobb, men den blir tämligen unik när den är färdig.

För att byta ledningar i en lampa behöver man egentligen bara en skruvmejsel och en tång, men under åren har Jyrki Similä samlat på sig många specialverktyg, senast fick han några av en tandläkare, en yrkeskår som också behöver komma åt i trånga utrymmen.

– Det finns säkert tydliga trender också för belysning, men mina kunder är ganska konservativa. Paavo Tynells lampor renoveras för att de är kända och värdefulla sedan hans design upptäcktes i utlandet, men annars är det ovanligt med lampor som har något enormt ekonomiskt värde.

Numera får man förstås i princip byta ledning i lampan själv, men alla vill inte. Där kommer Valaisinverstas in i bilden.

– Om man hittar en gammal fin lampa på vinden eller på ett loppis gäller det att se till att både ledningen, lamphållaren och strömbrytaren är i skick. Elektricitet är inget att leka med, och en strömförande armatur kan ställa till det på många sätt, säger han.

Service behövs till exempel om en lamphållare är sned och ranglig, om strömbrytaren på ledningen krånglar eller om man ser ledningar med sprucket skal. Är lampan gammal kan det också finnas ledningsbrott inne i den.

– Ledningar som får vara i fred kan hålla i många decennier, men de är känsliga om man börjar peta på dem. Är lampan eller takkronan mer än 50 år gammal bör den antagligen få en ordentlig genomgång för att vara säker, men efter det är den garanterat mera hållbar än en ny, säger han.

En del av jobbet är rengöringen. En lampa som använts i flera decennier är alltid smutsig, även om man skulle ha torkat damm regelbundet.

– Kristallkronorna kan se fina ut när de kommer in, men man ser en enorm skillnad efter att jag gått igenom den med kristallputs och tandborste, säger Jyrki Similä.

Alla lampor kan renoveras och det finns nytillverkade standarddelar till både bordslampor och kristallkronor.

– Ibland kanske det inte är lönsamt att sätta ner mycket jobb på en trasig lampa om man lätt kan hitta en ersättare som är hel, men det är alltid kunden som avgör. Ofta räcker det med att nämna ett ungefärligt pris för att skilja agnarna från vetet, säger han.